CNP Assurances aposta em IA e sustentabilidade com o plano “Lead for Impact”

A CNP Assurances anunciou esta quinta-feira o plano estratégico “Lead for Impact” para o período 2026-2030, com o objetivo de consolidar a sua posição no setor segurador. O programa surge depois de, em 2025 , os prémios de seguro totalizarem os 39,1 mil milhões de euros.

O grupo, empresa-mãe da CNP Iberia e subsidiária da La Banque Postale, identificou dois vetores centrais para cumprir a sua ambição: diversificar os canais de distribuição e melhorar a experiência do cliente.

Marie-Aude Thépaut, diretora-geral da CNP Assurances, sublinha que: “Iniciamos esta nova fase com uma base sólida, uma ambição renovada e uma visão clara: intensificar o nosso ímpeto comercial e melhorar a excelência operacional para servir os nossos parceiros e clientes”.

O plano assenta em três pilares. O primeiro prevê a aceleração das vendas através de novas parcerias com agentes independentes, corretores e bancos, reforçando simultaneamente o potencial dos parceiros em França e no Brasil. O segundo centra-se na transformação tecnológica e operacional, com a digitalização integral dos processos e a criação do programa “IA for All”, que disponibilizará formação e ferramentas de inteligência artificial a todos os colaboradores. Já o terceiro reafirma o compromisso com a sustentabilidade, com um novo ciclo de 15 indicadores de desempenho não financeiros, dirigidos a clientes, colaboradores, parceiros e ao planeta.

Em matéria de sustentabilidade, a CNP Assurances chega a este novo ciclo com 98% das metas do ciclo anterior cumpridas até ao final de 2025, posicionando o grupo como a primeira seguradora em França no ranking Sustainalytics e entre as 6% melhores empresas do setor a nível mundial.

Para suportar a execução do plano, o grupo reorganizou-se em torno de cinco direções de produtos e serviços – poupança individual e pensões, riscos pessoais e proteção de ativos, proteção social, alianças estratégicas e América Latina – e criou uma nova direção transversal dedicada à “IA, Inovação e Transformação”, liderada por Olivier Guigné.

A CNP Iberia, presença ibérica do grupo, está sediada em Madrid e opera sob as marcas CNP Assurances e CNP Caution, tendo atividade em regime de Livre Prestação de Serviços (LPS) em Portugal.