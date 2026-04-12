EUA e Irão abandonam negociações sem acordo

Os EUA e o Irão abandonaram as negociações para pôr fim à guerra no Médio Oriente sem um acordo. O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, deu por terminadas as negociações entre Washington e Teerão, sem acordo de paz, depois de os iranianos se recusarem a aceitar as condições americanas de não desenvolverem uma arma nuclear. A delegação iraniana para as negociações de paz no Paquistão, liderada pelo presidente do Parlamento, Mohammad Bagher Qalibaf, abandonou também Islamabad após terminar sem acordo uma reunião de mais de 21 horas com os Estados Unidos.

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