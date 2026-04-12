FMI volta a reunir com sensação de ‘déjà vu’

Os responsáveis pela política económica mundial reúnem-se nos próximos dias em Washington com o conflito entre os EUA e o Irão no centro da agenda, segundo a Bloomberg (acesso pago, em inglês), num encontro em que o FMI já admite rever em baixa as previsões para a economia global. As reuniões da primavera do FMI e do Banco Mundial decorrem entre 13 e 18 de abril na capital norte-americana.

À entrada para o encontro, a diretora-geral do FMI, Kristalina Georgieva, avisou que a economia mundial está hoje menos preparada para absorver choques, devido à falta de margem orçamental e ao risco de respostas nacionais agravarem os efeitos sobre outros países. A Bloomberg relata ainda que o Fundo deverá publicar na terça-feira novas previsões económicas e o relatório de estabilidade financeira global, depois de em janeiro apontar para um crescimento mundial de 3,3% em 2026. (Bloomberg)

De acordo com a Bloomberg, os ministros das Finanças e governadores dos bancos centrais vão tentar medir até que ponto a guerra já travou a atividade no Médio Oriente e noutras regiões, mesmo num cenário de tréguas temporárias. O impacto da energia, a evolução dos fluxos no Estreito de Ormuz e a resposta das autoridades monetárias surgem como os principais pontos de risco para os próximos meses. (Bloomberg)