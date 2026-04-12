Hermès abre novo atelier em França com 260 empregos

Marca reforça produção em marroquinaria com nova unidade em Gironde e mantém aposta no fabrico local em França

A Hermès inaugurou um novo atelier de marroquinaria em Loupes, na região de Gironde, em França, que deverá criar 260 postos de trabalho de artesãos, segundo um comunicado da empresa. A nova unidade reforça a capacidade produtiva da maison num dos seus segmentos mais relevantes.

O novo espaço é o 25.º atelier de marroquinaria da Hermès em França e o sexto na região de Nouvelle Aquitaine, onde o grupo já mantém uma rede de produção. A abertura sucede à inauguração de uma outra unidade em Saint Vincent de Paul em 2021, também localizada no departamento de Gironde.

No interior da nova unidade, os artesãos irão produzir algumas das peças mais reconhecidas da marca, incluindo modelos como Kelly, Constance e Bride de jour, mantendo a estratégia de fabrico integral em território francês para estas categorias. O projeto inclui ainda um espaço dedicado ao desenvolvimento de novos modelos, integrado no processo produtivo.

A Hermès opera atualmente 63 unidades de produção e formação, sustentando um modelo industrial assente na integração vertical e na transmissão de savoir faire. O grupo emprega 26 494 pessoas em todo o mundo, das quais 16 349 em França, refletindo o peso da base produtiva doméstica.

O atelier de Loupes está associado a um programa de formação certificado, desenvolvido pela École Hermès des Savoir Faire, acreditada pelo Ministério da Educação francês desde 2021. O centro, instalado na região em 2023, assegura a qualificação de novos artesãos, com formação remunerada e sem requisitos prévios de entrada.

A unidade foi concebida para integrar critérios ambientais e de eficiência energética, incluindo recurso a energia geotérmica, painéis fotovoltaicos e sistemas de recuperação de água. O edifício insere-se numa estratégia mais ampla de investimento sustentável da Hermès, alinhada com o reforço da sua presença industrial em França.

A empresa prevê ainda a abertura de três novos projetos em Charleville Mézières, Colombelles e Les Andelys, este último anunciado já este ano, prosseguindo a expansão da capacidade produtiva no país. A Hermès mantém uma rede de cerca de 300 lojas em 45 países, incluindo Portugal, sustentando o crescimento das suas coleções de marroquinaria e selaria. No exercício de 2025, cresceu e superou pela primeira vez a fasquia dos 16 mil milhões.