Orbán reconhece derrota eleitoral. Hungria muda de líder

O primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, reconheceu a derrota eleitoral. Numa conferência de imprensa, Orbán afirmou que o “resultado das eleições é doloroso, mas é claro”. “Deus está acima de todos nós, a Hungria acima de tudo”, concluiu o primeiro-ministro da Hungria, no final de 16 anos consecutivos na liderança do governo da Hungria. Minutos antes, o anunciado vencedor, Péter Magyar, ter revelado que recebeu um telefonema de Orbán, dando-lhe os parabéns pela vitória.

De acordo com os dados preliminares citados pela AP, o Tisza seguia à frente em 95 dos 106 círculos uninominais e somava 51% dos votos, contra 40% do Fidesz, o partido de Orbán. A Reuters avançou, numa fase inicial da contagem, que o partido de Magyar poderia chegar a 132 dos 199 lugares no Parlamento, um resultado próximo da maioria qualificada necessária para alterar peças centrais do modelo institucional construído por Orbán.

A derrota de Orbán tem implicações que ultrapassam a política interna húngara. O ainda primeiro-ministro tornou-se, ao longo dos últimos anos, um fator de bloqueio dentro da União Europeia, em particular em matérias ligadas ao Estado de direito e ao apoio a Kiev, além de manter relações próximas com Donald Trump e Vladimir Putin. A vitória de Magyar, assente num discurso de combate à corrupção, reaproximação à União Europeia e recuperação institucional, pode alterar esse equilíbrio.

De resto, numa das primeiras reações internacionais à derrota de Orbán, a presidente da Comissão Europeia afirmou que a “Hungria escolheu a Europa”, na sequência da vitória do candidato do partido Tizsa, Péter Magyar, nas eleições legislativas do país. “Esta noite, o coração da Europa bate um pouco mais rápido na Hungria“, afirmou Úrsula Von der Leyen, após a derrota do primeiro-ministro cessante Viktor Orbán, considerando que, com esta votação, o país “retomou o seu caminho europeu”. “A Europa sempre escolheu a Hungria“, continuou a líder do executivo europeu Ursula Von der Leyen, sublinhando que a “Europa cresce mais forte”.

(Em atualização)