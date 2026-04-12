Seguradoras

Real Vida Seguros lança website com agente de inteligência artificial

  • ECO Seguros
  • 16:27

Prosseguindo estratégia de modernização tecnológica, a Real Vida lançou um novo website com um agente de inteligência artificial e um simulador de seguros personalizado.

A Real Vida Seguros apresentou um novo website que integra um agente de inteligência artificial e um simulador de seguros personalizado.

O simulador, chamado “A Minha Vida, Os Meus Seguros”, sugere soluções de proteção adaptadas à fase de vida de cada utilizador. Já o agente de IA responde a perguntas em tempo real, funcionando como uma alternativa ao contacto com a empresa.

Para além das novas funcionalidades, a companhia refez a arquitetura técnica da plataforma, com melhorias ao nível da segurança e da navegação. O design foi atualizado, mas as mudanças mais relevantes estão sobretudo no lado funcional.

A Real Vida Seguros é uma seguradora portuguesa especializada no ramo Vida, e celebrou recentemente uma parceria com a insurtech portuguesa Habit para o desenvolvimento de produtos de seguro de Vida e modelos de distribuição no mercado português.

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