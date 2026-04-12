Urnas fecharam na Hungria com participação histórica de mais de 77,8%
As urnas fecharam na Hungria, com uma participação eleitoral que atingiu um máximo histórico nas eleições legislativas, que se prevê superior a 77,8%, segundo os dados oficiais mais recentes.
As urnas fecharam este domingo na Hungria, com uma participação eleitoral que atingiu um máximo histórico nas eleições legislativas, que se prevê superior a 77,8%, segundo os dados oficiais mais recentes.
Os eleitores foram chamados a escolher entre conceder um quinto mandato consecutivo ao primeiro-ministro nacionalista Viktor Orbán ou optar por uma mudança de liderança com o conservador pró-europeu Peter Magyar.
As urnas fecharam às 19h00 locais (18h00 em Lisboa), com uma participação preliminar de 77,8% às 18:30, superando significativamente o anterior recorde de 70,5% estabelecido nas eleições parlamentares de 2002.
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