5 coisas que vão marcar o dia

Com o preço dos combustíveis a descer esta segunda-feira – o diesel em 5,5 cêntimos e a gasolina em cerca de três cêntimos, o dia será ainda marcado pela taxa de inflação definitiva em março. Nova reunião entre o Governo, UGT e patrões também vai marcar o arranque da semana, tal como o início di empréstimo obrigacionista do Benfica. Num contexto mais amplo, o FMI e o Banco Mundial dão início às Reuniões de Primavera 2026 e o colégio de comissários da União Europeia reúne-se, com a situação no Médio Oriente a definir as agendas.

Como evoluíram os preços em março?

Esta segunda-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE) revela a taxa de inflação definitiva em março, através da divulgação do Índice de Preços no Consumidor. É esperado um aumento, fruto do conflito entre Irão e os EUA. A estimativa rápida apontava para uma inflação homóloga de 2,7% em março. Serão divulgados ainda os Índices de Volume de Negócios, Emprego, Remunerações e Horas Trabalhadas nos Serviços, referentes a fevereiro. Por sua vez, o Eurostat revela as estatísticas de 2025 sobre o comércio internacional de produtos farmacêuticos.

Nova reunião entre o Governo, a UGT e patrões para discutir lei laboral

Após o Presidente da República ter avançado que quer ouvir os parceiros sociais sobre a revisão da lei laboral, o Governo voltou a convocar uma reunião com a UGT e as confederações empresariais. O encontro aconteceu depois do o secretariado nacional da UGT ter votado contra a proposta de revisão da legislação laboral apresentada pelo Governo e ter sinalizado que deseja dar continuidade ao processo negocial em sede de Concertação Social.

FMI prepara-se para divulgar Perspetivas da Economia Mundial

O Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial dão início às Reuniões de Primavera 2026. Até dia 18 de abril, serão reveladas as Perspetivas da Economia Mundial. Kristalina Georgieva, diretora-geral do FMI, alertou na quinta-feira para os impactos económicos da guerra no Médio Oriente, tendo anteriormente apontado que vai cortar previsões económicas mundiais.

Arranca empréstimo obrigacionista do Benfica

A Benfica SAD vai arrancar com uma emissão obrigacionista de 40 milhões de euros a cinco anos, com uma taxa de cupão de 4,65%. O vice-presidente e CFO, Nuno Catarino, revelou ao ECO, que não descarta aumentar esse montante se as condições de mercado o justificarem.

Comissários da União Europeia discutem situação no Médio Oriente

O Colégio de Comissários da União Europeia reúne-se esta segunda-feira para discutir a situação no Médio Oriente e o seu impacto na Europa, além das medidas que têm sido adotadas. Estava inicialmente previsto que a reunião do Colégio de Comissários fosse dedicada a um debate estratégico sobre a China – o primeiro desta natureza desde o início deste mandato de Ursula von der Leyen –, que será agora agendada para uma data posterior.