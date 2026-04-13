Acionistas aprovam dividendo em ações e que a EDP Renováveis passe a Renewables
Na última apresentação de resultados, a EDP Renováveis afirmou que iria propor à assembleia geral a entrega de dividendos de 13 cêntimos por ação.
Os acionistas da EDP Renováveis, reunidos esta segunda-feira em Assembleia Geral, aprovaram nove pontos, entre eles a política de distribuição de dividendos e alteração da designação da empresa, para adotar um nome em inglês.
Na sequência da Assembleia Geral, a denominação social da empresa deixa de ser “EDP Renováveis, Sociedad Anónima” para “EDP Renewables, Sociedad Anónima”, lê-se no comunicado lançado pela empresa na página da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).
Quanto à política de distribuição de dividendos, foi aprovado um mecanismo de remuneração dos acionistas através de um dividendo em ações (scrip dividend). Este vai concretizar-se mediante um aumento de capital social por incorporação de reservas.
O montante será determinado através da emissão de novas ações ordinárias, com o valor nominal de cinco euros, sem prémio de emissão, “da mesma classe e série das atualmente emitidas, incluindo a provisão para a subscrição incompleta das ações a emitir” no referido aumento de capital.
Na última apresentação de resultados, a EDP Renováveis afirmou que iria propor à assembleia geral a entrega de 40% do resultado líquido obtido em 2025. Os 132 milhões em dividendos, equivalentes a 13 cêntimos por ação, seriam pagos através da entrega de novos títulos.
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