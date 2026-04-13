Aliados da NATO recusam aderir ao bloqueio imposto por Trump

Os países aliados da NATO afirmaram na segunda-feira que não se vão envolver no plano de Donald Trump para bloquear o Estreito de Ormuz, propondo intervir apenas quando os ataques no Médio Oriente terminarem, medida que poderá agravar a tensão da relação entre o presidente dos EUA e a Aliança Atlântica.

O governo britânico, depois de ter sinalizado na passada semana que não ia permitir que os EUA utilizassem bases militares britânicas para ataques a infraestruturas energéticas, afirmou que não apoia o atual bloqueio de Donald Trump aos portos iranianos no Estreito.

“Não estamos a apoiar o bloqueio. A minha decisão tem sido muito clara: independentemente da pressão, e tem havido uma pressão considerável, não vamos ser arrastados para a guerra”, disse o primeiro-ministro britânico Keir Starmer, citado pela Reuters.

A França anunciou esta segunda-feira que vai organizar uma conferência em conjunto com o Reino Unido e outros países, para criar uma missão multinacional que restaure a navegação no Estreito.

“Esta missão estritamente defensiva será implementada assim que a situação o permitir”, disse o presidente francês Emmanuel Macron, citado pela Reuters.

Os Estados Unidos já tinham pressionado anteriormente os países europeus a enviar forças para o Estreito de Ormuz, ameaçando a saída do país da NATO. Donald Trump esperava compromissos concretos para o envio de navios de guerra ou outras capacidades militares da Europa, como informou na passada semana Mark Rutte, secretário-geral da NATO, depois de uma reunião com o líder americano.