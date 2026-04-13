Angola quer ajuda de Macau para atrair seguradoras chinesas

A Agência Angolana de Regulação e Supervisão de Seguros (Arseg) assinou esta segunda-feira um acordo com o regulador financeiro de Macau que poderá ajudar Angola a atrair seguradoras da China, disse esta segunda-feira à Lusa a reguladora.

“A China é um mercado amplo com bastante experiência para o setor angolano e Macau tem-se constituído uma plataforma de aproximação dos países de língua portuguesa”, referiu a presidente da Arseg.

A China estabeleceu a Região Administrativa Especial de Macau como plataforma para o reforço da cooperação económica e comercial com os países de língua portuguesa em 2003.

Após assinar o acordo de cooperação com a Autoridade Monetária de Macau (AMCM), Filomena Manjata recordou que desde 2024 que Angola permite a operação de seguradoras e resseguradoras estrangeiras.

“Temos recebido várias manifestações de interesse. Entretanto nenhuma concretização ainda, mas o nosso mercado está aberto. Já estão reunidos todos os requisitos a que os proponentes devem fazer jus”, disse a dirigente.

A presidente da Arseg sublinhou que “há bastantes chineses em Angola e há de facto muitas oportunidades para a China no mercado segurador angolano”.

Cerca de 50 mil chineses trabalham e vivem em Angola, de acordo com a última estimativa, fornecida à imprensa local em 2024 pelo embaixador chinês em Luanda, Zhang Bin.

O Banco da China, uma instituição estatal, tem uma sucursal em Angola desde 2016 e “acabou de se registar como um mediador de seguros” no mercado angolano, revelou Filomena Manjata.

A presidente da Arseg disse que “a regulamentação e a supervisão assistida” podem facilitar o acesso de Angola ao mercado financeiro chinês, que descreveu como “muito grande”.

Por outro lado, Manjata referiu que o protocolo com a AMCM permite também reforçar “os mecanismos de proteção que a população tem à sua disposição” em Angola.

“Macau estando num patamar mais avançado em relação às matérias de regulação e supervisão, para nós faz-nos todo o sentido beber desta experiência”, explicou a dirigente.

A ministra das Finanças de Angola visitou a China entre 23 e 27 de março, onde procurou apoio para a emissão de dívida pública angolana no mercado financeiro de Hong Kong, disse o Governo de Luanda.

Vera Daves de Sousa discutiu ainda com a antiga Presidente brasileira Dilma Rousseff (2011-2016), atual presidente do Novo Banco de Desenvolvimento, a eventual adesão de Angola à instituição.