CMS Portugal assessora Crest na venda do grupo Rollerdoor à sueca Assa Abloy
Para assessorar a Crest, a CMS Portugal contou com uma equipa liderada pelos sócios de Corporate M&A, João Caldeira e Tiago Valente de Oliveira.
A CMS Portugal assessorou o fundo português Crest na venda do Grupo Rollerdoor, o principal fabricante de portas de garagem seccionadas na Península Ibérica, ao grupo sueco líder mundial em soluções de acesso e cotado na bolsa de Estocolmo Assa Abloy.
A Rollerdoor, cuja sede é em Leiria e emprega atualmente cerca de 400 pessoas, foi fundada em 2020, e as suas vendas, em 2025, ascenderam a cerca de 58 milhões de euros. O Grupo passará a integrar o Segmento de Negócios Industrial da Assa Abloy, no âmbito da Divisão de Sistemas de Entrada.
Para assessorar a Crest, a CMS Portugal contou com uma equipa liderada pelos sócios de Corporate M&A, João Caldeira e Tiago Valente de Oliveira. Participaram ainda o associado coordenador, André Guimarães, a associada Francisca Pereira da Cruz e a estagiária, Francisca Esquível.
Para os sócios da CMS Portugal, João Caldeira e Tiago Valente de Oliveira, “foi com muito gosto que assessorámos, uma vez mais, a CREST numa operação de venda. Desta feita do principal fabricante de portas de garagem seccionadas na Península Ibérica a um grupo sueco líder mundial em soluções de acesso e cotado na bolsa de Estocolmo, o que demonstra que o mercado português continua atrativo para os investidores.”
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