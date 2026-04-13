Afinal, confederações patronais vão participar na reunião com UGT no Ministério do Trabalho

Afinal, as quatro confederações patronais vão mesmo participar na reunião desta segunda-feira com UGT e Ministério do Trabalho sobre a reforma da lei laboral, apurou o ECO. O Observador tinha noticiado que os representantes dos empregadores não estariam presentes, depois de, no domingo, terem emitido um comunicado a criticar a UGT. Mas o ECO apurou que a participação está garantida.

As quatro confederações patronais com assento na Concertação Social acusaram, este domingo, a UGT de ter rejeitado a proposta de revisão da legislação laboral com base num texto que, dizem, já não correspondia à versão mais recente negociada entre as partes. Em comunicado conjunto, a CAP, a CCP, a CIP e a CTP lamentam a decisão tomada pelo Secretariado Nacional da central sindical no passado dia 9 e manifestam “profundo desapontamento” com declarações públicas posteriores de dirigentes da UGT.

Neste mesmo comunicado, os patrões destacavam que o documento rejeitado “não incluía aspetos discutidos e validados na última reunião” e a UGT ignorou “deliberadamente os avanços consensualizados”, tentando reabrir matérias que davam por fechadas. As organizações patronais consideram que esse comportamento não respeitou as regras de integridade, respeito mútuo e boa-fé que, defendem, devem enquadrar uma negociação desta natureza.

“As confederações patronais rejeitam firmemente este conjunto de atitudes e comportamentos, que simplesmente não são corretos e não correspondem a um processo negocial que deve, em todos os momentos, decorrer com integridade, respeito mútuo e boa-fé. O que, manifestamente, nesta ocasião não sucedeu“, acusam.

As confederações notavam ainda que veem com agrado a disponibilidade manifestada pelo Presidente da República para as receber, adiantando que pretendem explicar a António José Seguro os avanços obtidos até à última versão da proposta, que classificam como amplamente consensualizada e remetendo declarações adicionais para depois dessas audiência.

(Notícia atualizada às 14h39)