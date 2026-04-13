Empresas

CTT expandem prestação de serviços de ‘outsourcing’ para Espanha

  • Lusa
  • 12:41

Grupo português constituiu em Espanha a NewSpring Iberia, subsidiária da Newspring Services, passando a prestar serviços de 'outsourcing' em todo o mercado ibérico.

Os CTT CTT 1,70% anunciaram nesta segunda-feira que estão a reforçar a sua presença no mercado de outsourcing espanhol com a criação da Newspring Iberia, o que “marca um novo passo na estratégia de expansão” do grupo no mercado ibérico.

CTT

CTT

  • Serviços
Ver perfil
CTT CTT-Correios de Portugal S.A. 1,70%

A NewSpring Iberia, subsidiária da Newspring Services, “é uma empresa de outsourcing orientada para a prestação de serviços de Contact Center e de Business Process Outsourcing (BPO) e visa implementar em Espanha o conhecimento e a experiência dos CTT nesta área de negócio”.

Esta criação enquadra-se “na estratégia dos CTT de ser o parceiro de referência das empresas em várias geografias”, reforçando a presença do grupo em mercados internacionais.

“A NewSpring Iberia vem consolidar a nossa atividade de outsourcing na Península Ibérica. Partimos de uma operação já testada, suportada por equipas experientes e resultados concretos, com o objetivo de alargar progressivamente a base de clientes e afirmar a NewSpring como um parceiro de referência no mercado ibérico”, afirma Jorge Fróis, presidente executivo (CEO) da Newspring Services, citado em comunicado.

A operação envolve, nesta fase, “uma equipa multilingue de apoio a grandes empresas, com atendimento a ser realizado em espanhol, inglês e mandarim”.

A Newspring Services faz parte do grupo CTT desde 2021, sendo responsável pela prestação de serviços técnicos de backoffice, assessoria, suporte e apoio logístico a atividades de consultoria, tecnológicas e de processamento e produção documental, assim como de operações de crédito à habitação, fornecimento de serviços e a empresas na área das novas tecnologias e prestação de serviços na área do suporte técnico e comercial.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

CTT expandem prestação de serviços de ‘outsourcing’ para Espanha

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Sotheby’s oferece juros de 7% para adiar pagamentos

ECO IA,

As contas da Sotheby’s relativas a 2024 mostram um prejuízo anual antes de impostos de 248 milhões de dólares e mais de mil milhões de dólares em montantes a pagar a clientes.