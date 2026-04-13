CTT expandem prestação de serviços de ‘outsourcing’ para Espanha

Os CTT CTT 1,70% anunciaram nesta segunda-feira que estão a reforçar a sua presença no mercado de outsourcing espanhol com a criação da Newspring Iberia, o que “marca um novo passo na estratégia de expansão” do grupo no mercado ibérico.

A NewSpring Iberia, subsidiária da Newspring Services, “é uma empresa de outsourcing orientada para a prestação de serviços de Contact Center e de Business Process Outsourcing (BPO) e visa implementar em Espanha o conhecimento e a experiência dos CTT nesta área de negócio”.

Esta criação enquadra-se “na estratégia dos CTT de ser o parceiro de referência das empresas em várias geografias”, reforçando a presença do grupo em mercados internacionais.

“A NewSpring Iberia vem consolidar a nossa atividade de outsourcing na Península Ibérica. Partimos de uma operação já testada, suportada por equipas experientes e resultados concretos, com o objetivo de alargar progressivamente a base de clientes e afirmar a NewSpring como um parceiro de referência no mercado ibérico”, afirma Jorge Fróis, presidente executivo (CEO) da Newspring Services, citado em comunicado.

A operação envolve, nesta fase, “uma equipa multilingue de apoio a grandes empresas, com atendimento a ser realizado em espanhol, inglês e mandarim”.

A Newspring Services faz parte do grupo CTT desde 2021, sendo responsável pela prestação de serviços técnicos de backoffice, assessoria, suporte e apoio logístico a atividades de consultoria, tecnológicas e de processamento e produção documental, assim como de operações de crédito à habitação, fornecimento de serviços e a empresas na área das novas tecnologias e prestação de serviços na área do suporte técnico e comercial.