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Dolce & Gabbana nomeia antigo gestor da Gucci para co-CEO

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Stefano Cantino junta-se à equipa numa fase em que a marca italiana procura reforçar a gestão executiva e acompanhar a transição de casa de moda para grupo de lifestyle.

A Dolce & Gabbana nomeou Stefano Cantino, antigo responsável da Gucci, para co-CEO, na sequência da saída do cofundador Stefano Gabbana da presidência do grupo, avançou a Bloomberg esta segunda-feira. Cantino vai trabalhar com Alfonso Dolce, atual CEO e chairman, numa mudança que a empresa descreve como parte da evolução da sua estrutura de governação.

Stefano Gabbana, de 63 anos, deixou o cargo de chairman em dezembro e Alfonso Dolce, irmão de Domenico Dolce, assumiu a presidência em janeiro. A empresa garante que a alteração não terá impacto na atividade criativa de Gabbana. Stefano Cantino, que também passou pela Prada, entra numa fase em que a marca italiana procura reforçar a gestão executiva e acompanhar a transição de casa de moda para grupo de lifestyle.

A Bloomberg (acesso pago, em inglês) recorda que a Dolce & Gabbana enfrenta pressão num setor de luxo em abrandamento e está a negociar uma nova ronda de refinanciamento com credores. A agência noticiou anteriormente que Stefano Gabbana estará a avaliar alternativas para a sua participação de cerca de 40% na empresa, numa altura em que os bancos procuram uma injeção de até 150 milhões de euros no âmbito de uma reestruturação de dívida de 450 milhões.

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