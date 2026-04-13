EDP dá espaço publicitário a negócios nacionais

A iniciativa surge em conjunto com uma nova campanha protagonizada por João Baião, que estará presente em televisão, rádio, social media, digital, mupis e lojas EDP Comercial.

Sob o mote “A EDP tem mais para dar ao seu negócio do que imagina”, a empresa energética volta a recrutar João Baião para apresentar a sua nova oferta de eletricidade destinada a empresas. A partir da ideia de “dar um empurrãozinho” aos negócios, é materializado os descontos incluídos na nova oferta comercial através da energia da personagem principal desta campanha.

A EDP revela ainda que vai partilhar o seu espaço publicitário com clientes reais que, desta forma, vão poder promover gratuitamente os seus negócios na televisão nacional. Os spots publicitários serão exibidos na TV e nas redes sociais ao longo das próximas semanas.

“Este complemento ao filme principal da campanha traduz uma abordagem diferenciadora ao dar visibilidade às empresas que integram o tecido económico nacional, colocando-as no centro da narrativa e como protagonistas da comunicação da marca. Esta estratégia reflete a ambição da EDP de ser o parceiro energético-chave dos pequenos negócios, reconhecendo o papel fundamental destas empresas na economia portuguesa”, explica a marca, em comunicado.

A nova campanha multimeios está presente em televisão, rádio, social media, digital, mupis e lojas EDP Comercial. O conceito criativo foi desenvolvido pela Nossa, agência que trabalha a comunicação comercial da EDP em Portugal, e o planeamento de meios ficou a cargo da Wavemaker.