Espanha avança para um modelo de cuidados mais humanizado, com o apoio das instituições e da sociedade

A humanização dos cuidados está a consolidar-se em Espanha como um dos principais eixos de transformação do sistema de saúde e sociosanitário, com iniciativas impulsionadas por sociedades científicas, administrações públicas, entidades sociais e do setor.

Neste contexto, a Sociedade Espanhola de Urgências Pediátricas (SEUP) elaborou um guia de critérios de qualidade destinado a reforçar a humanização nos serviços de urgências pediátricas, com recomendações específicas sobre a experiência dos doentes e das famílias. O documento aborda aspetos como a comunicação com menores e cuidadores, o acompanhamento durante a prestação de cuidados, a adaptação dos espaços ou a redução do stress em situações de urgência.

No âmbito socio-sanitário, empresas como a DomusVi impulsionam projetos como o Humaniza, centrados na promoção de um modelo de Cuidados Centrados na Pessoa no acompanhamento de idosos. Incorporando ferramentas como a história de vida, a identificação de preferências ou a elaboração de planos de apoio individualizados. Para a empresa, humanizar vai além do âmbito assistencial, pelo que lançou «Cosas de mayores», um guia prático para antecipar decisões-chave na fase sénior, reforçar a autonomia e promover uma vida com bem-estar.

A Fundação Juegaterapia promove a humanização de hospitais pediátricos, transformando espaços e utilizando o jogo como ferramenta terapêutica. Através de iniciativas como “El Jardín de mi Hospi”, trabalha para melhorar o bem-estar emocional das crianças em tratamento e das suas famílias, criando ambientes mais acolhedores. Os seus projetos — como cinemas, jardins, estações lunares e unidades de cor — contribuem para tornar o hospital num local mais agradável e acolhedor durante a internação.

Por seu lado, várias administrações incorporaram esta abordagem através de planos estratégicos. A Comunidade de Madrid dispõe de uma Estratégia de Humanização dos Cuidados de Saúde que inclui medidas para melhorar a experiência do doente, a participação das famílias e as condições dos ambientes de cuidados.

A par destas iniciativas, o sistema de saúde está a adotar novos modelos de prestação de cuidados, tais como a hospitalização ao domicílio, a criação de espaços de cuidados adaptados ou a utilização de tecnologia destinada a melhorar a segurança e a experiência do doente.