Estas são as novas subcategorias do Prémio Autarquia do Ano – Grupo Mosqueteiros

A nova edição do Prémio Autarquia do Ano – Grupo Mosqueteiros tem novas subcategorias, que refletem os desafios sociais, educativos e comunitários da sociedade portuguesa.

O objetivo é dar voz aos projetos que se insiram nas áreas destas subcategorias, reconhecendo as iniciativas com impacto real na qualidade de vida das populações. Desde os cuidados com os animais, à proteção a vítimas de violência doméstica e de género, estas são as novas subcategorias desta edição.

Cuidado dos Animais: a nova categoria em destaque

Embora nas outras edições já existissem subcategorias relacionadas com este tema, nesta edição foi decidido criar uma categoria exclusiva para o cuidado dos animais.

Esta nova categoria visa reconhecer políticas públicas locais focadas no bem-estar animal e na promoção de uma convivência responsável entre humanos e animais:

Esta categoria integra cinco subcategorias:

Bem-Estar Animal , que distingue medidas de proteção de animais de companhia e de rua, incluindo campanhas de esterilização, adoção responsável e combate ao abandono;

Gestão Ética de Colónias e Animais Errantes, dedicada a projetos de controlo humanizado de populações errantes, através de programas CED (Capturar–Esterilizar–Devolver) e articulação com associações locais;

, que distingue medidas de proteção de animais de companhia e de rua, incluindo campanhas de esterilização, adoção responsável e combate ao abandono; Gestão Ética de Colónias e Animais Errantes, dedicada a projetos de controlo humanizado de populações errantes, através de programas CED (Capturar–Esterilizar–Devolver) e articulação com associações locais; Educação para a Proteção Animal e Posse Responsável , que reconhece iniciativas educativas dirigidas à comunidade e às escolas;

, que reconhece iniciativas educativas dirigidas à comunidade e às escolas; Resposta Municipal a Situações de Maus-Tratos e Emergência, focada na criação de mecanismos de denúncia e resposta rápida a situações de risco;

focada na criação de mecanismos de denúncia e resposta rápida a situações de risco; Infraestruturas e Serviços Municipais para o Bem-Estar Animal, que distingue investimentos em equipamentos e serviços públicos dedicados aos animais.

Apoio social e educação com novas abordagens

Para além da nova categoria dedicada ao cuidado animal, a edição de 2026 introduz também novas subcategorias nas áreas do apoio social e da educação, alinhadas com preocupações sociais emergentes.

Na área do Apoio Social, passam a estar a concurso projetos nas subcategorias:

Combate à Pobreza e Insegurança Alimentar;

Proteção a Vítimas de Violência Doméstica e de Género.

Já no eixo da Educação, o prémio passa a distinguir iniciativas nas subcategorias:

Literacia Mediática e Combate à Desinformação;

Bem-Estar e Saúde Mental em Contexto Escolar.

Estas subcategorias procuram valorizar respostas locais inovadoras a desafios estruturais, reforçando o papel das autarquias enquanto agentes ativos na promoção da inclusão, da informação responsável e da saúde mental.

Conheça as restantes subcategorias a concurso aqui.