BRANDS' Local Online Estas são as novas subcategorias do Prémio Autarquia do Ano – Grupo Mosqueteiros
A 7.ª edição do Prémio Autarquia do Ano - Grupo Mosqueteiros traz novidades, nomeadamente, subcategorias adaptadas às necessidades atuais da sociedade. Saiba quais são.
A nova edição do Prémio Autarquia do Ano – Grupo Mosqueteiros tem novas subcategorias, que refletem os desafios sociais, educativos e comunitários da sociedade portuguesa.
O objetivo é dar voz aos projetos que se insiram nas áreas destas subcategorias, reconhecendo as iniciativas com impacto real na qualidade de vida das populações. Desde os cuidados com os animais, à proteção a vítimas de violência doméstica e de género, estas são as novas subcategorias desta edição.
Cuidado dos Animais: a nova categoria em destaque
Embora nas outras edições já existissem subcategorias relacionadas com este tema, nesta edição foi decidido criar uma categoria exclusiva para o cuidado dos animais.
Esta nova categoria visa reconhecer políticas públicas locais focadas no bem-estar animal e na promoção de uma convivência responsável entre humanos e animais:
Esta categoria integra cinco subcategorias:
- Bem-Estar Animal, que distingue medidas de proteção de animais de companhia e de rua, incluindo campanhas de esterilização, adoção responsável e combate ao abandono;
Gestão Ética de Colónias e Animais Errantes, dedicada a projetos de controlo humanizado de populações errantes, através de programas CED (Capturar–Esterilizar–Devolver) e articulação com associações locais;
- Educação para a Proteção Animal e Posse Responsável, que reconhece iniciativas educativas dirigidas à comunidade e às escolas;
- Resposta Municipal a Situações de Maus-Tratos e Emergência, focada na criação de mecanismos de denúncia e resposta rápida a situações de risco;
- Infraestruturas e Serviços Municipais para o Bem-Estar Animal, que distingue investimentos em equipamentos e serviços públicos dedicados aos animais.
Apoio social e educação com novas abordagens
Para além da nova categoria dedicada ao cuidado animal, a edição de 2026 introduz também novas subcategorias nas áreas do apoio social e da educação, alinhadas com preocupações sociais emergentes.
- Na área do Apoio Social, passam a estar a concurso projetos nas subcategorias:
- Combate à Pobreza e Insegurança Alimentar;
- Proteção a Vítimas de Violência Doméstica e de Género.
Já no eixo da Educação, o prémio passa a distinguir iniciativas nas subcategorias:
- Literacia Mediática e Combate à Desinformação;
- Bem-Estar e Saúde Mental em Contexto Escolar.
Estas subcategorias procuram valorizar respostas locais inovadoras a desafios estruturais, reforçando o papel das autarquias enquanto agentes ativos na promoção da inclusão, da informação responsável e da saúde mental.
Conheça as restantes subcategorias a concurso aqui.
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