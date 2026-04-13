Governo “rejeita liminarmente” que tenha contratado serviços para “catalogar e monitorizar jornalistas”

"O que está em causa é uma ferramenta para pesquisa em fontes abertas e de conteúdos públicos, um tipo de clipping moderno", reage o Governo, sem responder a perguntas.

O Governo “rejeita liminarmente as acusações de que foi contratada uma ferramenta para a catalogação e monitorização de jornalistas ou de vigilância geral“, na sequência de notícias recentes sobre a aquisição de um serviço chamado NewsWhip.

“O que está em causa é uma ferramenta para pesquisa em fontes abertas e de conteúdos públicos, um tipo de clipping moderno”, que permite “acompanhar as grandes tendências de opinião expressa sobre temas de políticas públicas”, escreve a Secretaria-Geral do Governo, em comunicado, acrescentando que a ferramenta foi contrata por si, “sem que os gabinetes governamentais tenham acesso à mesma“.

“A entidade contratada presta serviços a governos e entidades privadas de vários países, entre os quais os governos de França e Reino Unido, a Organização das Nações Unidas, a Amnistia Internacional, a Comissão Europeia e a Organização Mundial de Saúde. Entre os seus clientes contam-se igualmente órgãos de comunicação social, como a BBC, Washington Post e New York Times”, prossegue o Governo que, contactado pelo ECO/+M, não deu respostas.

A Secretaria-Geral do Governo diz ainda que tem entre as suas atribuições o suporte à decisão política e o acompanhamento da ação governativa do Governo. “O desempenho destas funções implica, entre outras coisas, a pesquisa e verificação de dados estatísticos e a análise do impacto junto da sociedade portuguesa das diferentes medidas adotadas“, escreve.

O Correio da Manhã avançou este domingo que a Secretaria-Geral do Governo (SGG) fez um contrato com uma empresa irlandesa para “aquisição de uma plataforma digital avançada de análise preditiva”, através de inteligência artificial, por cerca de 40 mil euros. A compra do programa NewsWhip, que faz a “monitorização simultânea de múltiplas plataformas sociais e meios de comunicação online”, foi formalizada na semana passada, escrevia o título da Medialivre.

Ora, as reações não se fizeram esperar e, de acordo com o mesmo título, o PS e o Chega vão exigir explicações ao Governo sobre o serviço, que no site promete “monitorizar os jornalistas certos”, criando uma lista dos que assinam artigos com “maior repercussão”, escreve o CM.

De acordo com o documento que está no Portal Base, o contrato com a NewsWhip tem por objeto a aquisição de uma plataforma digital avançada de análise preditiva para a Secretaria Geral do Governo, não sendo detalhados os serviços prestados. A empresa irlandesa ficou com o contrato por 39 999,96 euros, após consulta prévia. Já em fevereiro de 2025, e por 19.998 euros, a Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros tinha comprado licenças de software à mesma empresa.

A compra deste serviço dá-se num contexto em que o Governo tem sido particularmente criticado por uma série de episódios nas redes sociais, como o vídeo que Leitão Amaro publicou na altura da Depressão Kristin e que depois apagou ou ainda, mais recentemente, quando Luís Montenegro publica um vídeo gravador no interior de um carro em andamento, sem cinto de segurança.