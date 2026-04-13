Greenvolt avança com aumento de capital para 970 milhões
O capital da empresa de energia passa de 917 milhões para 970 milhões de euros.
A Greenvolt aprovou esta segunda-feira um aumento de capital, de cerca de 53 milhões de euros, passando o seu capital de 917 milhões de euros para 970 milhões de euros, adiantou, em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).
De acordo com a empresa, foi deliberado “um aumento de capital por nova entrada em dinheiro e compreendendo a emissão de 5.480.104 novas ações ordinárias, escriturais e nominativas, sem valor nominal, e subscritas pelo acionista GVK Omega, SGPS, Unipessoal, Lda”.
Assim, o capital social da Greenvolt é atualmente de 970.094.274,62 euros, “passando a estar representado por 210.828.895 ações ordinárias, escriturais e nominativas, sem valor nominal”, destacou.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Greenvolt avança com aumento de capital para 970 milhões
{{ noCommentsLabel }}