Empresas

Greenvolt avança com aumento de capital para 970 milhões

  • Lusa
  • 19:19

O capital da empresa de energia passa de 917 milhões para 970 milhões de euros.

A Greenvolt aprovou esta segunda-feira um aumento de capital, de cerca de 53 milhões de euros, passando o seu capital de 917 milhões de euros para 970 milhões de euros, adiantou, em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

De acordo com a empresa, foi deliberado “um aumento de capital por nova entrada em dinheiro e compreendendo a emissão de 5.480.104 novas ações ordinárias, escriturais e nominativas, sem valor nominal, e subscritas pelo acionista GVK Omega, SGPS, Unipessoal, Lda”.

Assim, o capital social da Greenvolt é atualmente de 970.094.274,62 euros, “passando a estar representado por 210.828.895 ações ordinárias, escriturais e nominativas, sem valor nominal”, destacou.

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