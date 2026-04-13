INE confirma aceleração da inflação para 2,7% em março

A taxa de inflação homóloga, medida pelo Índice de Preços no Consumidor (IPC), acelerou para 2,7% em março, mais 0,6 pontos percentuais do que no mês anterior, puxado pela subida dos preços da energia devido à escalada do custo do petróleo na sequência da guerra no Irão, confirmou esta segunda-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

“A aceleração do IPC é quase na totalidade explicada pelo aumento do preço dos combustíveis“, explica o INE, indicando que quando descontados os produtos alimentares não transformados e energéticos a variação foi de 2%.

A ofensiva norte-americana e israelita contra o Irão ocorreu a 28 de fevereiro, dando início a uma guerra que escalou ao longo de março, levando a uma subida do preço do petróleo e gás natural e consequentemente dos combustíveis, situação que se agravou com o bloqueio do Estreito de Ormuz, por onde passava cerca de 20% da produção mundial destas matérias-primas.

Os dados do INE revelam que a variação homóloga do agregado relativo aos produtos energéticos aumentou para 5,7%, quando em fevereiro tinha sido negativa em 2,2%, enquanto o índice referente aos produtos alimentares não transformados registou uma variação de 6,4% (6,7% no mês anterior).

Com as maiores contribuições para a aceleração homóloga do IPC estiveram os produtos alimentares e bebidas não alcoólicas, os transportes e os restaurantes e serviços de alojamento. Em sentido contrário, apenas as classes do vestuário e calçado e da informação e comunicação tiveram contribuições negativas.

Na comparação mensal, a taxa de inflação acelerou para 2% em março, o que compara com os 0,1% registados no mês anterior. Nesta ótica, assinala-se o aumento da contribuição para a variação homóloga do IPC dos transportes, onde se incluem os já referidos combustíveis rodoviários. Em sentido contrário, assinala-se a saúde e vestuário e calçado, refletindo a habitual

entrada da nova coleção de vestuário e calçado.

Olhando para a inflação medida pelo Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) — a utilizada nas comparações internacionais por incluir a despesa realizada pelos não residentes — verificou-se uma aceleração também para 2,7%, superior em 0,6 pontos ao mês anterior. De acordo com a informação disponível relativamente a março, e tendo como referência a estimativa do Eurostat, a taxa de variação homóloga do IHPC português foi superior em 0,2 pontos à da Zona Euro.

(Notícia atualizada às 11h37)