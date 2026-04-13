Investidores colocam Brent acima dos 90 dólares até ao final do verão

⚡ ECO Fast A cotação do barril de Brent disparou esta segunda-feira 9,1% para mais de 103 dólares após os EUA anunciarem o bloqueio naval aos portos iranianos, refletindo a instabilidade geopolítica.

Os contratos de futuros do Brent estão a subir entre 2,68% e 7,64%, com os investidores a anteciparem preços elevados devido ao bloqueio no Estreito de Ormuz, onde passa um quinto do petróleo mundial.

A pressão sobre os preços do petróleo pode resultar em combustíveis mais caros e inflação resistente, complicando a política monetária do Banco Central Europeu e as contas públicas.

A cotação do barril de Brent chegou a disparar 9,1% esta segunda-feira para mais de 103 dólares, após os EUA terem anunciado o bloqueio naval aos portos iranianos na sequência do colapso das negociações de paz, e os investidores deixaram bem claro que não esperam um recuo rápido.

Os contratos de futuros do Brent (petróleo que serve de referência para a Europa) para entrega em todos os meses até dezembro estão hoje a subir entre 2,68% e 7,64%, com as posições de curto prazo a registar as maiores valorizações: os futuros com vencimento a 30 de abril sobem atualmente 7,3% para os 102 dólares, numa reação imediata ao choque geopolítico que ontem abalou os mercados energéticos globais.

A escalada tem origem no anúncio de domingo, quando a Marinha americana avançou com o bloqueio aos portos iranianos após o fracasso das conversações diplomáticas. Recorde-se que, pelo corredor do Estreito de Ormuz passa cerca de um quinto do petróleo consumido no mundo.

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Se o fecho deste ponto estratégico se prolongar por mais um mês, o Goldman Sachs alerta que o Brent pode manter-se acima dos 100 dólares durante o resto do ano, um cenário que até há semanas parecia improvável, mas que os futuros desta segunda-feira já começam a descontar.

A leitura da curva de futuros do Brent é reveladora das expectativas dos investidores. A valorização persiste ao longo de toda a curva: os contratos para dezembro, tipicamente os mais sensíveis a expectativas de médio e longo prazo, sobem 2,68% para os 83,17 dólares; e até ao verão os investidores antecipam um barril acima dos 90 dólares.

O petróleo persistentemente acima dos 80 ou 90 dólares traduz-se em combustíveis mais caros nos postos de abastecimento, em maiores custos de energia para as empresas e, potencialmente, numa inflação mais resistente.

Henrique Valente, analista da ActivTrades Europe, sublinha que o comportamento dos preços revela uma leitura ainda contida do mercado. “Apesar da fragilidade das negociações, os preços sugerem que os investidores permanecem moderadamente otimistas quanto a uma resolução diplomática no curto prazo”, diz.

Ainda assim, o analista salienta que “a subida do petróleo reintroduz pressão sobre as expectativas de inflação, podendo limitar a margem para cortes de taxas por parte da Reserva Federal. Neste contexto, os mercados deverão permanecer sensíveis a novos desenvolvimentos nas negociações nos próximos dias”.

Para os consumidores e empresas portuguesas, as repercussões podem não tardar. O petróleo persistentemente acima dos 80 ou 90 dólares traduz-se habitualmente em combustíveis mais caros nos postos de abastecimento, em maiores custos de energia para as empresas e, potencialmente, numa inflação mais resistente, exatamente o cenário que o Banco Central Europeu mais receia quando equaciona novos cortes nas taxas de juro.

Este cenário coloca também uma pressão adicional sobre as contas públicas, dado que o Orçamento do Estado para 2026 foi construído com base num preço médio do Brent de 65,4 dólares por barril, uma referência que já está muito distante da realidade: desde o início do ano, o barril de Brent apresenta um preço médio acima dos 81 dólares.

Com os analistas a anteciparem preços bem acima desse valor para o resto do ano, e o Goldman Sachs a não excluir um Brent acima dos 100 dólares enquanto durar a crise no Estreito de Ormuz, a diferença entre os pressupostos orçamentais e o que se passa nos mercados alarga-se de forma preocupante, com potencial impacto nas despesas do Estado com energia e nas transferências para empresas públicas do setor.