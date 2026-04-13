Direto Irão avisa que que navios que se aproximem de estreito de Ormuz “violam cessar-fogo”
Preços do petróleo voltam a subir negociações no Paquistão terminaram sem acordo. EUA vão começar a bloquear todo o tráfego marítimo de entrada e saída nos portos iranianos a partir desta tarde.
A Guarda Revolucionária do Irão advertiu esta segunda-feira que qualquer navio militar que se aproxime do estreito de Ormuz viola o cessar-fogo, na sequência do anúncio dos Estados Unidos de bloquear todo o tráfego marítimo nos portos iranianos, que entra em vigor a partir desta tarde.
Acompanhe aqui os últimos desenvolvimentos da guerra no Médio Oriente.
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Irão avisa que que navios que se aproximem de estreito de Ormuz “violam cessar-fogo”
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