Júri de Jornalistas do 28º Festival CCP é revelado

Neste momento, fica apenas por revelar os jurados júnior, composto por jovens talentos emergentes vencedores de concursos CCP. O +M é media partner do Festival CPP, que decorre de 15 a 22 de maio.

O Clube de Criatividade de Portugal (CCP) revelou o júri de jornalistas do 28º Festival CCP, que decorre de 15 a 22 de maio.

Este grupo é responsável por eleger o Grande Prémio dos Jornalistas a partir dos Ouros escolhidos como candidatos a Grande Prémio CCP e Grande Prémio para o Bem em todas as categorias. Cada jornalista elege o seu trabalho preferido para ser o vencedor do Grande Prémio Jornalistas.

Este júri é composto por:

Carla Borges Ferreira, +M / ECO

Bruno Lobo, Meios & Publicidade

Fernando Paula, Imagens de Marca

Maria João Vieira Pinto, Marketeer

Simão Raposo, Briefing

Tiago Sigorelho, Gerador

O júri oficial, responsável por avaliar as sete categorias do Festival, já foi anunciado, assim como o júri shortlist, composto por sócios do Clube, que irá analisar os trabalhos na primeira fase de votação online.

Em breve serão também revelados os jurados júnior, composto por jovens talentos emergentes vencedores de concursos CCP. Estes acompanharão todo o processo de votação e discussão em cada uma das categorias.

Recorde-se que as inscrições para o 28º Festival CCP encerram na quinta-feira passada, dia 9 de abril. A votação online abre esta quinta-feira, dia 16 de abril, decorrendo até ao final do mês. Na semana que antece ao festival, irá ocorrer a votação presencial.