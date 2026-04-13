“Libertámos a Hungria”, diz Peter Magyar após derrotar Orbán

O candidato da oposição húngara Peter Magyar, que venceu as eleições legislativas de hoje, disse que o seu partido libertou a Hungria, após colocar fim a 16 anos de poder do nacionalista Viktor Orbán. “Libertámos a Hungria”, proclamou Magyar, líder do partido de oposição conservador Tisza, após a vitória nas eleições parlamentares contra o primeiro-ministro Viktor Orbán, que estava no poder há 16 anos.

“Conseguimos: o Tisza e a Hungria ganharam estas eleições. Não por pouco, mas por uma margem enorme, uma vitória verdadeiramente esmagadora“, declarou o candidato conservador, sob os aplausos de dezenas de milhares de apoiantes, em Budapeste. “Juntos, deitámos abaixo o regime de Orbán. Libertámos a Hungria, reconquistámos a nossa pátria”, acrescentou.

O partido conservador de Péter Magyar conseguiu mais de dois terços dos lugares no parlamento da Hungria, com a contagem quase completa. O Tisza, com 94,6% dos votos apurados, conquistou 138 dos 199 lugares no parlamento, enquanto o partido no poder, o Fidesz, do nacionalista Viktor Orbán, obteve apenas 54 lugares, enquanto o partido de extrema-direita Nossa Pátria conquistou sete mandatos.