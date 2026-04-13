Guerra na Europa

Magyar contra acesso rápido de Kiev à UE e quer referendo

  • Lusa
  • 15:50
1

Péter Magyar afastou uma adesão rápida da Ucrânia, um país em guerra, à União Europeia. O vencedor das eleições legislativas húngaras afirmou que promoverá um referendo sobre a entrada de Kiev na UE.

O vencedor das eleições legislativas da Hungria, Péter Magyar, afastou esta segunda-feira uma adesão rápida da Ucrânia, um país em guerra, à União Europeia (UE) e afirmou que promoverá um referendo sobre a entrada de Kiev no bloco europeu.

Não apoiamos uma via rápida para a adesão da Ucrânia“, comentou o líder do Tisza, em conferência de imprensa em Budapeste. Para Magyar, é “impossível que um país em guerra entre para a UE”. Kiev deve submeter-se ao processo normal de adesão, como “todos os candidatos, e discutir os capítulos”, afirmou o líder da oposição húngara.

“Se a Ucrânia o fizer, então a Hungria terá um referendo sobre isso e não será num futuro próximo”, acrescentou Magyar.

Kiev apresentou formalmente o pedido de adesão à UE em 28 de fevereiro de 2022, poucos dias depois do início da invasão russa. Tem estatuto de país candidato desde 23 de junho desse mesmo ano.

Em meados de dezembro de 2023, o Conselho Europeu decidiu abrir as negociações formais de adesão à UE com a Ucrânia.

1

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Magyar contra acesso rápido de Kiev à UE e quer referendo

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Militares ucranianos acusam Rússia de quebrar cessar-fogo

Lusa,

Este é o quarto cessar-fogo desde o início da invasão russa em 2022, cujas negociações de paz, mediadas pelos Estados Unidos, estão num impasse há quase dois meses devido ao conflito no Irão.