Magyar contra acesso rápido de Kiev à UE e quer referendo

O vencedor das eleições legislativas da Hungria, Péter Magyar, afastou esta segunda-feira uma adesão rápida da Ucrânia, um país em guerra, à União Europeia (UE) e afirmou que promoverá um referendo sobre a entrada de Kiev no bloco europeu.

“Não apoiamos uma via rápida para a adesão da Ucrânia“, comentou o líder do Tisza, em conferência de imprensa em Budapeste. Para Magyar, é “impossível que um país em guerra entre para a UE”. Kiev deve submeter-se ao processo normal de adesão, como “todos os candidatos, e discutir os capítulos”, afirmou o líder da oposição húngara.

“Se a Ucrânia o fizer, então a Hungria terá um referendo sobre isso e não será num futuro próximo”, acrescentou Magyar.

Kiev apresentou formalmente o pedido de adesão à UE em 28 de fevereiro de 2022, poucos dias depois do início da invasão russa. Tem estatuto de país candidato desde 23 de junho desse mesmo ano.

Em meados de dezembro de 2023, o Conselho Europeu decidiu abrir as negociações formais de adesão à UE com a Ucrânia.