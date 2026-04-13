Malo Clinic reforça expansão internacional com segunda unidade na Polónia
Empresa de medicina dentária detida pela capital de risco Atena adianta que fechou 2025 com o quarto ano de crescimento e investiu quatro milhões de euros na modernização das suas clínicas.
Depois de ter investido cerca de quatro milhões de euros para concluir a renovação das suas cinco clínicas em Portugal, a Malo Clinic, detida por um fundo da Atena Equity Partners desde maio de 2019, expandiu a sua presença internacional, com a abertura de uma segunda clínica na Polónia.
Sem divulgar o volume de faturação registado no ano passado, a empresa fundada em 1995, que faturou 23 milhões em 2024, refere em comunicado que “fechou o exercício de 2025 com o quarto ano consecutivo de crescimento, consolidando uma trajetória sustentada e 100% orgânica após o período pandémico”, tendo registado, nos últimos quatro anos, “um crescimento anual médio (CAGR) de 7% em Portugal e de 6,5% na Polónia, os seus dois principais mercados“.
Segundo o mesmo comunicado, os últimos dois anos foram dedicados à renovação e modernização das clínicas, evolução tecnológica e digital dos seus processos e incorporação de ferramentas de inteligência artificial nos fluxos clínicos e operacionais, através de um investimento de quatro milhões de euros.
“Em paralelo, o grupo encontra-se a executar um plano de requalificação e expansão da sua rede, que inclui a renovação das cinco clínicas em Portugal (Lisboa, Porto, Coimbra, Faro e Funchal) e a abertura de uma segunda clínica na Polónia, reforçando a presença internacional da marca num mercado estratégico”, explica a empresa.
A empresa de serviços médicos dentários adianta ainda que tem vindo a reforçar a sua posição através de acordos estratégicos com líderes globais da indústria, investimento nas áreas de Educação e Investigação & Desenvolvimento, desenvolvimento de novas patentes clínicas e adoção de tecnologia de ponta.
“Os resultados de 2025 confirmam a solidez do nosso modelo de crescimento, assente em investimento consistente, inovação clínica e foco no longo prazo”, refere Pedro Alvarez, CEO da Malo Clinic, citado no comunicado.
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