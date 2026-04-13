Ataque ao Irão

Marcas europeias de luxo ‘sangram’ vendas nos shoppings do Médio Oriente

 ECO,

Os números são um indicador do impacto do conflito no sector, numa altura em que LVMH, Kering e Hermès se preparam para apresentar resultados trimestrais.

Centro Comercial no Dubai

 

É um novo revés numa indústria avaliada em 400 mil milhões de dólares e que tem vindo a encolher nos últimos três anos. As vendas das maiores marcas europeias de luxo caíram no Dubai e em Abu Dhabi, à medida que o conflito com o Irão atinge a zona, um dos mercados de crescimento mais rápido do setor do luxo.

Durante o mês de março, e segundo a Reuters, as marcas deste segmento registaram quebras de vendas entre 30% e 50% no Mall of the Emirates, um dos maiores centros comerciais do Dubai, face ao mesmo mês do ano anterior, segundo uma fonte com conhecimento dos dados, até agora não divulgados, diz a Reuters.

A afluência ao Mall of the Emirates, que alberga boutiques de luxo como Louis Vuitton e Dior (LVMH), Gucci (Kering), Cartier (Richemont), Chanel e Rolex, além de uma estância de esqui indoor e uma clínica de bem-estar, caiu 15% em março, segundo a mesma fonte.

Já o tráfego no Dubai Mall, maior e mais dependente de turistas, recuou cerca de 50%, de acordo com duas fontes do setor, o que aponta para uma quebra de vendas potencialmente ainda mais acentuada, nota a Reuters.

Em Abu Dhabi, um mercado mais pequeno e menos dependente do turismo, as vendas no centro comercial Galleria mostraram maior resiliência, mas ainda assim caíram cerca de 10% em março, segundo uma das fontes.

Os números são um indicador do impacto do conflito no sector, numa altura em que LVMH, Kering e Hermès se preparam para apresentar resultados trimestrais esta semana.

A capitalização bolsista combinada da LVMH e da Kering caiu mais de 100 mil milhões de euros, mais de um quarto do seu valor, desde o fim do boom do luxo em 2022, feridos pela recuperação lenta da China e do abrandamento do seu crescimento.

No conjunto da indústria, as vendas anuais recuaram 2% no ano passado, segundo a consultora Bain & Company. O Médio Oriente, responsável por cerca de 5% do consumo global de luxo, era um dos poucos pontos positivos, com crescimento anual de receitas a dois dígitos nos últimos anos, segundo Carole Madjo, responsável de research de luxo no Barclays.

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