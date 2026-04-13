MDS compra corretora de seguros espanhola AseRiesgo

O Grupo MDS acaba de concretizar a integração da AseRiesgo Correduría de Seguros, sediada em Madrid, Espanha. A operação insere-se no âmbito da estratégia de crescimento e de consolidação do Grupo MDS na Península Ibérica, anuncia a empresa.

Fundada em 2005 como sucessora da Global AR (2000), a AseRiesgo Correduría de Seguros é uma empresa especializada em seguros de responsabilidade civil e profissional, que desenvolve soluções para clientes corporativos com necessidades complexas. Tem como clientes empresas de engenharia e entidades públicas, às quais presta consultoria especializada em gestão de risco e em soluções de seguros de elevada especialização. Participou na subscrição de seguros de macroprojectos como o metro de Rihad, no Qatar, o metro de Bogotá, na Colômbia, e no metro ligeiro de Tblisi, Geórgia. Realizaram, também, seguros à medida para ferrovias e estradas nos Estados Unidos.

“Esta integração representa mais um passo na nossa estratégia de crescimento na Península Ibérica”, comentou José Manuel Fonseca, CEO do Grupo MDS, “a especialização da AseRiesgo acrescenta um grande valor à nossa organização e reforça a nossa capacidade para dar resposta a clientes com necessidades complexas e altamente técnicas”, conclui.

Esta aquisição da MDS segue a recente entrada em 50,1% no capital da corretora Seguramos, para além da consolidação nos últimos dois anos da IMC – Ilídio Maia Casais (Portugal), da Planifase, compra dos 20% restantes da Accive Insurance, da açoriana JPR e da madeirense Bónus e, ainda na ilha, dos 40% de capital restante da Win Broker Madeira.