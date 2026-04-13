O software entra na sua era mais poderosa

A inteligência artificial (IA) representa a maior mudança tecnológica desde a internet e está a transformar profundamente o software empresarial. Não porque o vá substituir, mas porque depende dele. Os avanços em raciocínio, geração de código e agentes (assistentes digitais) autónomos são reais e já estão a remodelar setores inteiros.

Observo-o diariamente. A IA está a gerar ganhos operacionais de dois dígitos dentro da nossa própria organização. Em mais de dois terços dos contratos de cloud fechados no quarto trimestre do ano, os clientes optaram por incluir capacidades de IA. Indústrias, como por exemplo a transformadora, estão a usar agentes para automatizar processos de orçamentação, reduzindo drasticamente os tempos de resposta. As equipas de consultoria estão a recuperar até um quarto da sua semana para trabalho de maior valor. Isto já não é uma promessa; é a realidade à escala empresarial.

Como em todas as transições tecnológicas, o valor começa por se concentrar na infraestrutura: computação, modelos e plataformas. Mas, com o tempo, migra para a camada das aplicações, onde a tecnologia se converte em resultados de negócio. A história da internet e da cloud provou-o, e a IA não será diferente. O software está longe de acabar; está a renascer e a tornar-se a verdadeira força motriz da IA.

O software está longe de acabar; está a renascer e a tornar-se a verdadeira força motriz da IA.

Onde reside o verdadeiro valor

Em todos os sectores, as empresas estão a investir milhares de milhões em IA, impulsionadas por avanços reais em capacidade e produtividade. Contudo, muitas lutam para transformar experiências piloto em resultados mensuráveis e abrangentes. As causas são conhecidas: paisagens de dados fragmentadas, processos em silos, governação inconsistente e IA “acoplada” a sistemas legados envelhecidos.

Independentemente do seu sector ou dimensão, o que todas as empresas procuram é claro: uma IA que compreenda profundamente o seu negócio e o faça de forma segura e fiável. Isso exige aplicações integradas, dados empresariais harmonizados e controlos claros. Sem estes elementos, a IA opera no vazio, desligada da realidade do negócio.

Se não entender como as finanças se ligam às compras, como uma cadeia de abastecimento interage com a produção, que regras de conformidade regem uma transação ou como tratar exceções, a IA não conseguirá gerir um negócio de forma fiável. O menor erro, como dados desatualizados, incompletos ou incorretos, pode gerar uma cadeia silenciosa de decisões e transações erradas, com perdas significativas antes de alguém se aperceber.

Longe de eliminar o software, a IA torna ainda mais evidente o quão indispensáveis são os sistemas que coordenam o trabalho em escala.

A IA de negócio triunfa quando os agentes e a governação se encontram

Construir um agente é hoje cada vez mais fácil. Implementá-lo em cadeias de abastecimento ponta-a-ponta ou em processos de fecho financeiro, com plena conformidade e registos de auditoria, é onde reside a maior parte do esforço. A orquestração, a aplicação de políticas e o determinismo dos fluxos de trabalho são os guardiões da confiança. Quanto mais agentes autónomos forem implementados, mais valiosos se tornam os sistemas governados que os restringem e supervisionam. E é aqui que as plataformas que já apoiam as operações fundamentais do mundo mostram todo o seu valor.

O que os agentes precisam para operar à escala

Para entregar resultados reais de forma fiável, os agentes precisam de três componentes essenciais. Primeiro, conhecimento profundo do domínio e da indústria, codificado nos sistemas, para que compreendam contexto, relações e processos ponta‑a‑ponta. Segundo, dados empresariais precisos e semanticamente ricos, que sirvam de fonte de verdade. E terceiro, governação ao nível empresarial: regras de validação, verificações de conformidade, fluxos de aprovação, gestão de identidades e registos de auditoria para garantir uma autonomia segura.

Estes são os elementos que distinguem a IA verdadeiramente capaz de gerir um negócio, da IA que apenas impressiona numa demonstração.

O que muda e aquilo que permanece

A IA torna o software mais rápido e mais barato de desenvolver. Os grandes modelos de linguagem tornar-se-ão uma commodity. Os modelos de negócio irão evoluir à medida que o uso passa de utilizadores para agentes. Surgirão interfaces totalmente novas. Os utilizadores irão cada vez mais dialogar com a IA em vez de navegar em aplicações e os front-ends (a parte da aplicação que o utilizador vê e utiliza) serão gerados dinamicamente, em tempo real.

Mas a necessidade de sistemas governados, continuamente atualizados, não para de crescer. A IA eleva a fasquia de atualizações seguras, melhorias guiadas por telemetria e controlos partilhados, pontos fortes do SaaS maduro. Os agentes de IA não substituem o software empresarial; dependem dele.

Os vencedores não serão os que tiverem modelos base apenas marginalmente melhores. Serão aqueles que entregarem valor na camada das aplicações: resultados de negócio sustentados por profundo conhecimento do setor, integrados entre funções e governados para uma implementação em escala.

O software está a tornar-se o sistema operativo da autonomia confiável. As empresas que reconhecerem esta realidade irão integrar a IA nos sistemas que movem a economia global. As restantes continuarão a multiplicar experiências e protótipos, sem compreenderem porque ficam aquém das expetativas.

Longa vida ao software.

Por Christian Klein, CEO da SAP SE