Portuguesa Cloudcomputing compra tecnológica britânica de cibersegurança com negócio nos EUA

A Cloudcomputing, empresa portuguesa especializada em identidade digital e cibersegurança, anunciou esta segunda-feira a aquisição da tecnológica britânica Innovate IT. Este negócio, cujo valor não foi divulgado, “terá um impacto de 400% na capacidade de delivery” da empresa comandada por Ricardo Martins nos mercados britânico e norte-americano.

Com a compra da Innovate IT, que conta com duas décadas de experiência em identidade, gestão de acessos e segurança na cloud (nuvem), a empresa portuguesa “reforça a sua presença a nível internacional na área de identidade digital e cibersegurança”, detalha, em comunicado.

Além dos Serviços Financeiros, Telecomunicações, Seguros, Logística, Serviços Legais, Educação e Saúde, setores de atividade em que a Cloudcomputing já atuava, a incorporação da Innovate irá refletir-se também nas áreas do desporto, entretenimento & media, administração pública e retalho.

Fundada em 2010, a Cloudcomputing integra o Allurity Group, um grupo de empresas especializadas em cibersegurança e que tem como missão comum promover um mundo digital mais seguro. Até à data, contabiliza mais de 600 projetos em mais de 70 países, apresentando uma “posição dominante no mercado empresarial nacional” na sua área.

No ano passado, a tecnológica portuguesa registou um volume de negócios de 7 milhões de euros, tendo operações diretas em Portugal, Espanha e Reino Unido.

“A compra da Innovate, que terá um impacto de 400% na capacidade de delivery da Cloudcomputing nos mercados do Reino Unido e dos EUA, insere-se numa estratégia ativa de crescimento da empresa que, além do crescimento orgânico, passa também pelas M&A [fusões e aquisições], com foco na expansão internacional e no reforço de competências em áreas-chave da cibersegurança e da identidade digital”, lê-se no comunicado.

Citado na mesma nota, o CEO da Cloudcomputing, Ricardo Martins, sublinha que esta aquisição permite “reforçar e expandir” as competências da empresa portuguesa “ao longo de toda a cadeia de valor da identidade (desde a definição estratégica à implementação e aos managed services)”, enquanto consolida a “abordagem à governação da identidade em contextos de inteligência artificial, nomeadamente na emergente Agentic AI”.

“Para os nossos clientes, isto traduz-se numa oferta mais integrada e robusta. Para a Cloudcomputing, representa um reforço claro da sua capacidade de resposta a projetos complexos e multinacionais, mantendo o foco no que é essencial: maior controlo, mais segurança e elevada eficiência operacional”, acrescenta Ricardo Martins.

O responsável destaca ainda que o negócio representa “um marco muito importante” na ambição de crescimento e internacionalização da empresa, porque além de reforçar a sua presença no Reino Unido, onde já opera diretamente desde 2024, “fortalece a oferta internacional” da Cloudcomputing “numa área cada vez mais crítica para a transformação digital das empresas em todo o mundo”.