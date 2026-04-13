Produção da Galp sobe 23% e margem de refinação mais que duplica no primeiro trimestre
Produção de petróleo e gás subiu 23% entre janeiro e março, segundo os dados operacionais divulgados esta segunda-feira pela petrolífera. Resultados do trimestre serão reportados no dia 27 de abril.
A petrolífera Galp Energia mais que duplicou a margem de refinação nos primeiros três meses do ano, enquanto a produção de petróleo e gás disparou 23% no arranque do ano, segundo os dados operacionais divulgados pela empresa, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).
Segundo o trading update, divulgado em antecipação dos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2026, que serão tornados públicos a 27 de abril, antes da abertura do mercado, a margem de refinação mais do que duplicou, entre janeiro e março, face ao período homólogo, passando de 5,6 para 14,8 dólares por barril.
Já a produção, maioritariamente composta por petróleo (87%), atingiu 129 mil barris por dia, um número que compara com os 105 mil barris diários contabilizados nos primeiros três meses de 2025. Trata-se de um aumento homólogo de 23% e de 14% face ao trimestre anterior.
No fornecimento de produtos petrolíferos, incluindo o segmento comercial, a empresa reportou 3,5 milhões de toneladas, o que representa uma quebra de 1% em termos homólogos, mas ficou 16% acima do último trimestre de 2025.
No segmento de gás natural e gás natural liquefeito (GNL), a Galp abasteceu entre janeiro e o final de março 18 terawatts hora (TWh), mais 42% do que no período homólogo, e comercializou 12,7 TWh, mais 11% que nos três meses anteriores.
A venda de produtos petrolíferos pela Galp aumentou 2%, face ao período homólogo, de 1,6 para 1,7 milhões de toneladas, ao passo que as vendas de gás natural mantiveram-se praticamente estáveis nos 4,7 TWh, e as de eletricidade subiram 14%, para 2,3 TWh.
No segmento das renováveis, a Galp aumentou em 8% a capacidade instalada, colocando-se nos 1,7 gigawatts. O preço de venda caiu 67%, face ao mesmo trimestre do ano passado.
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