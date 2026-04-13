Proença de Carvalho assessora Portugal Ventures no desinvestimento do unicórnio Fever

A Proença de Carvalho assessorou a Portugal Ventures (Grupo Banco Português de Fomento) na sua saída do capital da Fever, operação que permitiu à sociedade de capital de risco alcançar um retorno médio de cerca de 15 vezes o investimento inicial realizado em 2016.

“A operação revestiu-se de particular complexidade, não só pela sua natureza crossborder, envolvendo múltiplas jurisdições – incluindo a americana -, como também pela participação de diversas entidades internacionais em mais de três jurisdições distintas. Acresce ainda a significativa complexidade fiscal inerente à articulação de diferentes enquadramentos tributários internacionais“, refere a firma em comunicado.

A equipa da Proença de Carvalho envolvida na operação foi liderada pelo sócio André Matias de Almeida e contou com a participação dos advogados Manuel Bruschy Martins, Bruno Matias e Madalena Batalha Reis. Já a componente fiscal foi liderada pela sócia Bárbara Schürmann.

Fundada em 2014, a Fever é uma plataforma de venda de bilhetes para espetáculos culturais, tendo registado mais de 300 milhões de utilizadores no último ano nos mais de 40 países em que atua. Neste momento, a Portugal Ventures tem 148 empresas no seu portefólio e 288 milhões de euros sob gestão. A sociedade de capital de risco investe em “startups que criam soluções inovadoras, com capacidade de internacionalização, nas áreas de Digital & Indústria, Tecnologias da Saúde e Turismo, nas fases pre-seed, seed e series A”, tendo, desde 2012, investido 231,7 milhões de euros em 256 empresas.