Purever de Nelas ganha contrato de 30 milhões para fornecer fábrica da Jaguar no Reino Unido

A multinacional portuguesa Purever, que emprega cerca de 1.500 pessoas e que está na corrida para o fornecimento das salas limpas para a futura fábrica de baterias da chinesa CALB, em Sines, foi escolhida pelo grupo indiano Agratas, divisão da Tata, para fornecer a nova fábrica de baterias em Somerset, Inglaterra, que vai equipar os carros eletrificados da Jaguar e da Land Rover. Segundo adiantou a empresa em comunicado, o contrato será, nesta primeira fase, próximo dos 30 milhões de euros.

O contrato, detalha, foi ganho pela sua filial Ardmac UK e “segue-se a outro que a empresa executou para a Envision (AESC), também fabricante de baterias, em Newcastle, neste caso

essencialmente para a Nissan, onde já começou a laboração”.

Ambos os contratos incluem a conceção, produção e instalação das zonas da fábrica que requerem ambientes controlados, sejam salas limpas ou secas, espaços críticos para a fabricação de células e montagem de baterias.

A empresa portuguesa, que foi comprada pela Draycott, sociedade de capital de risco fundada em 2019 e liderada por João Coelho Borges (ex-Magnum), em 2024, “será responsável pela produção e instalação de paredes técnicas, tetos, portas, áreas de circulação e, entre outros elementos construtivos, produzidos nas fábricas do Grupo”.

“A Purever fornece uma solução integrada para a fábrica da Agratas (baterias para Jaguar e Land Rover) que abrange o desenvolvimento de conceitos, engenharia detalhada e todos os elementos arquitetónicos associados à construção de ambientes controlados, serviços especializados de construção e um rigoroso comissionamento para atingir os exigentes requisitos de controle de partículas, humidade e ambiente que esta tipologia de instalações requer”, explica Luís Coelho Borges, fundador e CEO da Purever Industries, citado no comunicado.

Além da indústria automóvel, a Purever opera com as suas soluções de salas limpas, secas e frias para as áreas farmacêutica e hospitalar, defesa e também alimentar. Atualmente a empresa tem uma forte oferta na área dos centros de dados, também através da Ardmac, com projetos em curso em mais de seis países europeus.

Com oito fábricas em Portugal, Espanha, França, Itália, Reino Unido e Estados Unidos e escritórios em 18 países, a Purever Industries “está atualmente na corrida para o fornecimento das salas limpas para a futura fábrica de baterias da chinesa CALB, em Sines” e tem nos seus planos a instalação de uma fábrica própria na Índia.

“Entre os projetos em curso da Purever, que faturou cerca de 450 milhões de euros em 2025, estão, entre outros, para a Microsoft na Irlanda, Google na Áustria, Fuji na Dinamarca, bem como das farmacêuticas Lilly na Irlanda e em Espanha, e Novo Nordisk em França”, realça a empresa em comunicado.

“Com base num profundo conhecimento setorial entregamos projetos que cumprem com prazos, que apoiam a segurança e qualidade, permitindo aos clientes reduzir a duração do arranque industrial o que é uma mais-valia para a Purever junto dos seus clientes”, acrescenta Luís Coelho Borges.