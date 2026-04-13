Salários da contratação coletiva voltaram a ficar mais colados ao mínimo

No período pós-pandemia de Covid-19, a tendência foi de subida marcada e continuada na proporção de instrumentos de contratação coletiva com remunerações-base acima do salário mínimo e dos trabalhadores por estes abrangidos. Mas em 2025 a tendência inverteu-se.

No ano passado, escreve o Jornal de Negócios (acesso pago), a contratação coletiva voltou a nivelar mais as suas bases pelo mínimo legal exigido, com mais de quatro em cada dez convenções publicadas a não irem além dos 870 euros de salário mínimo desse ano — e novamente para um universo maior de trabalhadores.

De acordo com a Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho (DGERT), houve 159 convenções com remuneração base acima de 870 euros, apenas já 57% do total dos instrumentos com efeitos nesse ano. E os trabalhadores que ficaram a coberto de tabelas salariais nas quais ainda está presente a retribuição mínima subiram para 52,5% do total de abrangidos em instrumentos publicados em 2025. Contudo, em muitos casos, mesmo quando superam este patamar, não é um valor significativo, limitando-se a oferecer mais um, dois ou cinco euros do que exige a lei.