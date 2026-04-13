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Sandra Bento é nova diretora da Baloise Luxembourg

  • ECO Seguros
  • 14:33

Sandra Bento assumiu funções como Diretora Jurídica Executiva da Baloise Luxembourg, sucedendo a Benoît Piccart e passando a integrar o Comité Executivo alargado.

Sucedendo a Benoît Piccart, a portuguesa Sandra Bento iniciou funções a 1 de abril como Diretora Jurídica Executiva da Baloise Luxembourg, integrando também o Comité Executivo alargado da empresa.

Sandra Bento, nova Diretora Jurídica Executiva da Baloise Luxembourg, exerceu advocacia em escritórios em Portugal, onde se especializou em direito fiscal.

Sandra Bento juntou-se à Baloise Luxembourg em 2012, onde passou por várias áreas, incluindo Wealth Planning e Product Management na área de Vida Internacional. Desde 2022, chefiava o Departamento Jurídico, com responsabilidades sobre o mercado local, Vida internacional, bem como sobre o Jurídico Societário.

Antes de entrar na Baloise, a agora diretora exerceu advocacia em escritórios em Portugal, onde se especializou em direito fiscal. É licenciada em Direito e tem um mestrado em Direito e Fiscalidade. O seu percurso académico inclui ainda um certificado do Programa Executivo da General Counsel Academy e uma certificação em Corporate Governance Officer pelo ILA – Instituto de Governação do Luxemburgo.

A empresa destaca o rigor, a capacidade analítica e o conhecimento aprofundado do setor como as principais qualidades que fundamentam a escolha, sublinhando que o percurso de Sandra Bento dentro da Baloise Luxembourg constitui um ativo estratégico para o crescimento e consolidação da seguradora.

Atualmente, a Baloise Luxembourg tem uma equipa dedicada ao mercado português com profissionais distribuídos entre áreas comerciais, apoio comercial, jurídico, planeamento patrimonial, operações, compliance e Anti-Money Laundering.

Está em curso uma fusão entre Baloise e a seguradora suíça Helvetia, que deverá criar um grupo combinado chamado Helvetia Baloise, que se tornará o segundo maior operador de seguros na Suíça.

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