Sotheby’s oferece juros de 7% a vendedores para adiar pagamentos

As contas da Sotheby’s relativas a 2024 mostram um prejuízo anual antes de impostos de 248 milhões de dólares e mais de mil milhões de dólares em montantes a pagar a clientes.



A Sotheby’s está a oferecer aos vendedores juros de 7% para aceitarem receber mais tarde o produto das vendas, numa solução criada para aliviar a tesouraria da leiloeira, avança o Financial Times. Segundo o jornal, a empresa lançou em meados de 2025 uma opção de pagamento com liquidação alargada e, em pelo menos um caso, chegou a propor 8% após a venda de mais de 30 milhões de dólares em obras, desde que pudesse reter parte dos fundos por pelo menos seis meses.

De acordo com o Financial Times (acesso pago, em inglês), a pressão financeira surge num mercado ainda debilitado. A Art Basel e a UBS indicam que o mercado global de arte encolheu entre 2022 e 2024 e só voltou a crescer 4% em 2025. As contas da Sotheby’s relativas a 2024 mostram um prejuízo anual antes de impostos de 248 milhões de dólares e mais de mil milhões de dólares em montantes a pagar a clientes. Ainda assim, as vendas totais de 2025 subiram para 7,1 mil milhões de dólares, face aos 6 mil milhões do ano anterior, segundo o mesmo jornal.

Controlada desde 2019 pelo empresário Patrick Drahi, que comprou a leiloeira através de uma operação alavancada, a Sotheby’s mantém uma notação de crédito especulativa. A S&P avisou em novembro que poderá cortar ainda mais o rating se a empresa não resolver atempadamente as próximas maturidades de dívida.

A leiloeira disse ao Financial Times que esta opção é uma das “inovações” criadas para dar mais flexibilidade aos clientes e sustenta que está numa posição financeira forte. Nos termos padrão, a Sotheby’s prevê pagar aos vendedores 45 dias após a venda, desde que o comprador já tenha liquidado, enquanto a Christie’s aponta para cerca de 35 dias.