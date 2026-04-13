Suecos compram grupo português com 400 trabalhadores e vendas de 58 milhões

O grupo sueco Assa Abloy comprou o português Rollerdoor Group, um conjunto de empresas especializadas na produção de portas seccionadas, com sede em Leiria, cerca de 400 colaboradores e vendas de 58 milhões de euros. O valor do negócio não foi divulgado.

“Esta aquisição concretiza a nossa estratégia de reforçar a posição em mercados maduros, através da integração de produtos e soluções complementares ao nosso negócio principal”, afirma Nico Delvaux, presidente e CEO da Assa Abloy, grupo cotado na bolsa de Estocolmo, citado em comunicado.

Massimo Grassi, vice-presidente executivo da Assa Abloy, sublinha que “a integração da Rollerdoor na divisão de sistemas de entrada reforça a nossa posição no mercado ibérico, permitindo oferecer aos clientes um portefólio mais alargado e competitivo, ao mesmo tempo que melhora a eficiência operacional”.

A integração da Rollerdoor na divisão de sistemas de entrada reforça a nossa posição no mercado ibérico, permitindo oferecer aos clientes um portefólio mais alargado e competitivo, ao mesmo tempo que melhora a eficiência operacional. Massimo Grassi Vice-presidente executivo da Assa Abloy

A Rollerdoor, fundada em 2020, registou em 2025 um volume de negócios de cerca de 58 milhões de euros. O grupo emprega atualmente cerca de 400 pessoas e passará a integrar o segmento de negócio Industrial da Assa Abloy, no âmbito da divisão de sistemas de entrada.

O Rollerdoor Group nasceu em agosto de 2020, quando o fundo Crest I adquiriu três empresas complementares — LM Perfis, Flexidoor e Tecnopan — com o objetivo de criar o maior fabricante de portas de garagem seccionadas da Península Ibérica.

Em 2024, o grupo reforçou a sua presença com a aquisição da Valportas, um fabricante com forte implantação na região Norte. Com esta operação, o fundo Crest I conclui a alienação da sua participação na Rollerdoor.

Fundada em 1994 e com mais de 400 aquisições, a Assa Abloy, líder mundial em soluções de acesso, está presente em mais de 70 países, emprega cerca de 64 mil pessoas e registou no ano passado uma faturação próxima dos 14 mil milhões de euros.