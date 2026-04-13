Teresa Burnay assume presidência da Associação Portuguesa de Anunciantes

A Associação Portuguesa de Anunciantes (APAN) elegeu ainda Catarina Barradas (EDP) como presidente da assembleia geral e Gonçalo Nascimento (L’Oréal Portugal) como presidente do conselho fiscal.

A Associação Portuguesa de Anunciante (APAN) elegeu Teresa Burnay, em representação da Unilever FIMA, como nova presidente da associação, o âmbito da eleição dos novos corpos sociais para o triénio 2026-2029.

Segundo explicado, em comunicado, a presidência da assembleia geral fica a cargo de Catarina Barradas, em representação da EDP – Energias de Portugal e que substitui António Fuzeta da Ponte — que estava em representação da Nos –, e a presidência do conselho fiscal é entregue a Gonçalo Nascimento, em representação da L’Oréal Portugal — que mantém assim o cargo.

Foi ainda eleita a restante direção, composta por :

Filipa Appleton — Modelo Continente Hipermercados — como vice-presidente, que troca assim de posição com Teresa Burnay

— Modelo Continente Hipermercados — como vice-presidente, que troca assim de posição com Teresa Burnay Nuno Paisana — Banco Santander Totta — como secretário, transitando de tesoureiro

— Banco Santander Totta — como secretário, transitando de tesoureiro Mónica Sousa — Ikea Portugal — como tesoureira

— Ikea Portugal — como tesoureira Mónica Gonçalves — Nestlé Portugal –, Nuno Bernardo — Super Bock Group –, Sérgio Carvalho — Fidelidade –, Ricardo Domingues — Betclic — e João Pedro Machado — Sistemas McDonald’s Portugal — como vogais

Da antiga direção só não transita Rute Gonçalves, em representação da Galp Energia, que ocupava o cargo de secretária. Nos novos elementos, destaca-se o nome de Mónica Sousa, em representação da IKEA Portugal.

A nova direção assume funções num contexto marcado por profundas mudanças no ecossistema da comunicação comercial, onde se destacam desafios como a crescente fragmentação dos meios, a aceleração da transformação digital, a regulação das plataformas tecnológicas, a evolução dos modelos de medição e transparência, bem como a necessidade de garantir práticas de comunicação mais responsáveis, éticas e sustentáveis.

A valorização do investimento publicitário, a defesa da confiança entre marcas, consumidores e plataformas, e o reforço do papel dos anunciantes num ambiente cada vez mais complexo e orientado por dados serão também prioridades centrais da APAN para este novo ciclo.

“A APAN terá um papel determinante na defesa dos interesses dos anunciantes, promovendo maior transparência, responsabilidade e eficácia na comunicação. Queremos reforçar a voz dos anunciantes, contribuir para um ecossistema mais equilibrado e acompanhar ativamente os desafios trazidos pela digitalização, pela regulação e pela evolução das expectativas dos consumidores,” afirma Teresa Burnay, presidente da APAN.

Com este novo ciclo, a APAN quer reafirmar o seu propósito de representar, unir e capacitar os anunciantes em Portugal, promovendo uma comunicação mais responsável, eficaz e relevante para a sociedade.