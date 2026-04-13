Publicidade

Teresa Burnay assume presidência da Associação Portuguesa de Anunciantes

 + M,

A Associação Portuguesa de Anunciantes (APAN) elegeu ainda Catarina Barradas (EDP) como presidente da assembleia geral e Gonçalo Nascimento (L’Oréal Portugal) como presidente do conselho fiscal.

Teresa Burnay, presidente da Associação Portuguesa de Anunciantes (APAN)

A Associação Portuguesa de Anunciante (APAN) elegeu Teresa Burnay, em representação da Unilever FIMA, como nova presidente da associação, o âmbito da eleição dos novos corpos sociais para o triénio 2026-2029.

Segundo explicado, em comunicado, a presidência da assembleia geral fica a cargo de Catarina Barradas, em representação da EDP – Energias de Portugal e que substitui António Fuzeta da Ponte — que estava em representação da Nos –, e a presidência do conselho fiscal é entregue a Gonçalo Nascimento, em representação da L’Oréal Portugal — que mantém assim o cargo.

Foi ainda eleita a restante direção, composta por :

  • Filipa Appleton — Modelo Continente Hipermercados — como vice-presidente, que troca assim de posição com Teresa Burnay
  • Nuno Paisana — Banco Santander Totta — como secretário, transitando de tesoureiro
  • Mónica Sousa — Ikea Portugal — como tesoureira
  • Mónica Gonçalves — Nestlé Portugal –, Nuno Bernardo — Super Bock Group –, Sérgio Carvalho — Fidelidade –, Ricardo Domingues — Betclic — e João Pedro Machado — Sistemas McDonald’s Portugal — como vogais

Da antiga direção só não transita Rute Gonçalves, em representação da Galp Energia, que ocupava o cargo de secretária. Nos novos elementos, destaca-se o nome de Mónica Sousa, em representação da IKEA Portugal.

A nova direção assume funções num contexto marcado por profundas mudanças no ecossistema da comunicação comercial, onde se destacam desafios como a crescente fragmentação dos meios, a aceleração da transformação digital, a regulação das plataformas tecnológicas, a evolução dos modelos de medição e transparência, bem como a necessidade de garantir práticas de comunicação mais responsáveis, éticas e sustentáveis.

A valorização do investimento publicitário, a defesa da confiança entre marcas, consumidores e plataformas, e o reforço do papel dos anunciantes num ambiente cada vez mais complexo e orientado por dados serão também prioridades centrais da APAN para este novo ciclo.

A APAN terá um papel determinante na defesa dos interesses dos anunciantes, promovendo maior transparência, responsabilidade e eficácia na comunicação. Queremos reforçar a voz dos anunciantes, contribuir para um ecossistema mais equilibrado e acompanhar ativamente os desafios trazidos pela digitalização, pela regulação e pela evolução das expectativas dos consumidores,” afirma Teresa Burnay, presidente da APAN.

Com este novo ciclo, a APAN quer reafirmar o seu propósito de representar, unir e capacitar os anunciantes em Portugal, promovendo uma comunicação mais responsável, eficaz e relevante para a sociedade.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já! Veja todos os planos!
Últimas ECO
Populares

Comentários ({{ total }})

Teresa Burnay assume presidência da Associação Portuguesa de Anunciantes

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.
Para si
Entrevista
Santander lança “Começos Imperfeitos”. Diretor de comunicação explica estratégia

Miguel Teixeira Santos, diretor de comunicação do Santander, apresenta em entrevista ao +M a nova narrativa da marca. Os desafios e estratégia, a concorrência ou omnicalidade são alguns dos temas.

Carla Borges Ferreira, Diogo Simões, Hugo Amaral,

Ideias +M
Rock in Rio Lisboa e Opticalia lançam linha de óculos

"Com esta coleção, quisemos que os óculos fossem o verdadeiro veículo da energia do Rock in Rio Lisboa para o dia a dia de cada pessoa", afirma António Alves, diretor-geral da Opticalia Portugal.

+ M,

Publicidade
Omnicom ganha conta global de meios da IBM

A WPP Media, que detinha a conta, decidiu não participar no concurso. Já a Ogilvy, do grupo WPP Creative, tinha decidido no final de março pôr fim à sua parceria criativa de 32 anos com a IBM.

+ M,