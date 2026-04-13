Tesla já teve luz verde de um país europeu para condução autónoma supervisionada

A Tesla conseguiu a aprovação necessária para permitir a utilização de sistemas de condução autónoma com supervisão humana na Europa. Os Países Baixos são o país pioneiro a autorizar este tipo de tecnologia, após mais de 18 meses de testes em diferentes vias e condições.

Segundo um comunicado da RDW, a autoridade reguladora neerlandesa, “a segurança é a prioridade” referindo ainda que “o uso correto deste sistema de assistência à condução contribui positivamente para a segurança rodoviária”.

A RDW deixa ainda em aberto a possibilidade de esta tecnologia vir a ser autorizada noutros países da União Europeia, afirmando que, “com esta homologação, o sistema pode agora vir a ser alargado a todos os Estados-membros”.

O que a empresa de Elon Musk conseguiu poderá representar um primeiro passo importante para a mobilidade autónoma na Europa, embora ainda esteja longe de se tornar uma realidade generalizada.

A aprovação da tecnologia FSD Supervised, o sistema avançado de assistência à condução da Tesla, não corresponde a condução totalmente autónoma. Trata-se de um sistema de nível 2, no qual o condutor continua a ser responsável pelo veículo, embora não seja necessário manter contacto constante com o volante em determinadas situações. Ainda assim, o condutor deve estar sempre atento e pronto a retomar o controlo imediatamente.

Quando ativado, o sistema utiliza câmaras externas apoiadas por inteligência artificial para gerir a direção, a travagem e a aceleração. Em simultâneo, os sensores monitorizam continuamente se o condutor está concentrado e preparado para intervir. Esta tecnologia permite ao veículo circular em ambiente urbano, incluindo cruzamentos e mudanças de faixa.

A Tesla afirma que o FSD (supervisionado) aprende de forma semelhante aos seres humanos através da experiência. A frota global de veículos da marca recolhe diariamente dados equivalentes a mais de 500 anos de condução. A funcionalidade começará a ser disponibilizada aos clientes nos Países Baixos nos próximos dias.

Os veículos da Tesla incluem de série funções avançadas de assistência ao condutor, estando disponíveis pacotes opcionais adicionais para os novos Model S, Model 3, Model X e Model Y. Estas funcionalidades serão ativadas assim que forem obtidas as aprovações regulatórias locais.

Em outubro, a empresa norte-americana especializada no desenvolvimento de software, Waymo, anunciou que pretende colocar carros sem condutor a circular na cidade de Londres já em 2026 em colaboração com a empresa de financiamento automóvel Moove, estando em contactos com as autoridades locais e nacionais para obter as aprovações necessárias.

Em 2025, as empresas chinesa Baidu, especializada em inteligência artificial, e a Lyft, uma das maiores concorrentes da Uber nos EUA, já tinham também anunciado planos para implementar táxis-robôs na Europa em 2026.