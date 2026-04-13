Villa Joya e Vista juntam-se aos 3 Sóis do Guia Repsol. Veja aqui a lista completa
Guia Repsol distinguiu 120 restaurantes em Portugal e elevou Villa Joya e Vista à categoria máxima. A partir de agora, são seis os restaurantes com três sóis.
Villa Joya, em Albufeira, e Vista, em Portimão, foram distinguidos com 3 Sóis em Portugal, a classificação máxima do guia. Portugal passa assim a contar com seis restaurantes com 3 Sóis.
A edição de 2026 distinguiu 120 restaurantes e atribuiu Sóis a 41 estabelecimentos, incluindo nove novos restaurantes com 2 Sóis e 30 com 1 Sol. O guia introduziu ainda 79 Restaurantes Guia Repsol, categoria que substitui os anteriores recomendados. Este ano, a seleção passa a ter representação na ilha do Pico e ilha Terceira.
Esta é a lista dos restaurantes distinguidos na segunda edição:
3 Sóis Guia Repsol
- Vista (Portimão)
- Vila Joya (Albufeira)
2 Sóis Guia Repsol
- Palatial (Braga)
- Antiqvvm (Porto)
- Éon (Porto)
- Largo do Paço (Amarante)
- Midori (Sintra)
- Henrique Sá Pessoa (Lisboa)
- JNcQUOI Asia (Lisboa)
- JNcQUOI TABLE (Lisboa)
- Desarma (Funchal)
1 Sol Guia Repsol
- G Pousada (Bragança)
- Foco (Leiria)
- Oculto – The Lince Hotel (Vila do Conde)
- Apego (Porto)
- Atrevo (Porto)
- Blind (Porto)
- D.O.C. (Peso da Régua)
- Pata Gorda (Porto)
- Seiva (Leça da Palmeira)
- Vinha (Vila Nova de Gaia)
- Casa do Gadanha (Estremoz)
- A Cozinha do Paço (Évora)
- Tua Madre (Évora)
- Esteva (Borba)
- Fago (Marvão)
- Herdade Malhadinha Nova (Beja)
- Kappo (Cascais)
- Kanazawa (Lisboa)
- Loco (Lisboa)
- JNcQUOI Fish (Lisboa)
- Encanto (Lisboa)
- Ryoshi Lisboa (Lisboa)
- Touta (Lisboa)
- Broto (Lisboa)
- Barbela C.P.M. (Lisboa)
- Audax (Funchal)
- Gazebo (Funchal)
- O Calheta (São Miguel)
- Latitude (Ilha do Pico)
- Bioma (Ilha do Pico)
No total das duas edições, o Guia Repsol Portugal passa a incluir 298 restaurantes, dos quais 102 com distinções de Sóis.
Foram ainda entregues 4 Sóis Sustentáveis, um por categoria. O restaurante Vista recebeu este galardão entre os restaurantes com 3 Sóis, Mesa de Lemos entre os de 2 Sóis, Ciclo entre os de 1 Sol e Pão & Pizza na categoria Restaurante Guia Repsol.
A gala da segunda edição do Guia Repsol decorreu em Évora, no Teatro Garcia de Resende.
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