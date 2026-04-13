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Villa Joya e Vista juntam-se aos 3 Sóis do Guia Repsol. Veja aqui a lista completa

  • ECO
  • 21:12

Guia Repsol distinguiu 120 restaurantes em Portugal e elevou Villa Joya e Vista à categoria máxima. A partir de agora, são seis os restaurantes com três sóis. 

João Oliveira, chef do restaurante Vista (Portimão) e Dieter Koschina, chef do Villa Joya, em Albufeira. Os seus restaurantes venceram o terceiro sol do Guia Repsol.

 

Villa Joya, em Albufeira, e Vista, em Portimão, foram distinguidos com 3 Sóis em Portugal, a classificação máxima do guia. Portugal passa assim a contar com seis restaurantes com 3 Sóis.

A edição de 2026 distinguiu 120 restaurantes e atribuiu Sóis a 41 estabelecimentos, incluindo nove novos restaurantes com 2 Sóis e 30 com 1 Sol. O guia introduziu ainda 79 Restaurantes Guia Repsol, categoria que substitui os anteriores recomendados. Este ano, a seleção passa a ter representação na ilha do Pico e ilha Terceira.

Esta é a lista dos restaurantes distinguidos na segunda edição:

3 Sóis Guia Repsol

  • Vista (Portimão)
  • Vila Joya (Albufeira)

2 Sóis Guia Repsol

  • Palatial (Braga)
  • Antiqvvm (Porto)
  • Éon (Porto)
  • Largo do Paço (Amarante)
  • Midori (Sintra)
  • Henrique Sá Pessoa (Lisboa)
  • JNcQUOI Asia (Lisboa)
  • JNcQUOI TABLE (Lisboa)
  • Desarma (Funchal)

1 Sol Guia Repsol

  • G Pousada (Bragança)
  • Foco (Leiria)
  • Oculto – The Lince Hotel (Vila do Conde)
  • Apego (Porto)
  • Atrevo (Porto)
  • Blind (Porto)
  • D.O.C. (Peso da Régua)
  • Pata Gorda (Porto)
  • Seiva (Leça da Palmeira)
  • Vinha (Vila Nova de Gaia)
  • Casa do Gadanha (Estremoz)
  • A Cozinha do Paço (Évora)
  • Tua Madre (Évora)
  • Esteva (Borba)
  • Fago (Marvão)
  • Herdade Malhadinha Nova (Beja)
  • Kappo (Cascais)
  • Kanazawa (Lisboa)
  • Loco (Lisboa)
  • JNcQUOI Fish (Lisboa)
  • Encanto (Lisboa)
  • Ryoshi Lisboa (Lisboa)
  • Touta (Lisboa)
  • Broto (Lisboa)
  • Barbela C.P.M. (Lisboa)
  • Audax (Funchal)
  • Gazebo (Funchal)
  • O Calheta (São Miguel)
  • Latitude (Ilha do Pico)
  • Bioma (Ilha do Pico)

No total das duas edições, o Guia Repsol Portugal passa a incluir 298 restaurantes, dos quais 102 com distinções de Sóis.

Foram ainda entregues 4 Sóis Sustentáveis, um por categoria. O restaurante Vista recebeu este galardão entre os restaurantes com 3 Sóis, Mesa de Lemos entre os de 2 Sóis, Ciclo entre os de 1 Sol e Pão & Pizza na categoria Restaurante Guia Repsol.

A gala da segunda edição do Guia Repsol decorreu em Évora, no Teatro Garcia de Resende.

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