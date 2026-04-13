Villa Joya e Vista juntam-se aos 3 Sóis do Guia Repsol. Veja aqui a lista completa

Villa Joya, em Albufeira, e Vista, em Portimão, foram distinguidos com 3 Sóis em Portugal, a classificação máxima do guia. Portugal passa assim a contar com seis restaurantes com 3 Sóis.

A edição de 2026 distinguiu 120 restaurantes e atribuiu Sóis a 41 estabelecimentos, incluindo nove novos restaurantes com 2 Sóis e 30 com 1 Sol. O guia introduziu ainda 79 Restaurantes Guia Repsol, categoria que substitui os anteriores recomendados. Este ano, a seleção passa a ter representação na ilha do Pico e ilha Terceira.

Esta é a lista dos restaurantes distinguidos na segunda edição:

3 Sóis Guia Repsol

Vista (Portimão)

Vila Joya (Albufeira)

2 Sóis Guia Repsol

Palatial (Braga)

Antiqvvm (Porto)

Éon (Porto)

Largo do Paço (Amarante)

Midori (Sintra)

Henrique Sá Pessoa (Lisboa)

JNcQUOI Asia (Lisboa)

JNcQUOI TABLE (Lisboa)

Desarma (Funchal)

1 Sol Guia Repsol

G Pousada (Bragança)

Foco (Leiria)

Oculto – The Lince Hotel (Vila do Conde)

Apego (Porto)

Atrevo (Porto)

Blind (Porto)

D.O.C. (Peso da Régua)

Pata Gorda (Porto)

Seiva (Leça da Palmeira)

Vinha (Vila Nova de Gaia)

Casa do Gadanha (Estremoz)

A Cozinha do Paço (Évora)

Tua Madre (Évora)

Esteva (Borba)

Fago (Marvão)

Herdade Malhadinha Nova (Beja)

Kappo (Cascais)

Kanazawa (Lisboa)

Loco (Lisboa)

JNcQUOI Fish (Lisboa)

Encanto (Lisboa)

Ryoshi Lisboa (Lisboa)

Touta (Lisboa)

Broto (Lisboa)

Barbela C.P.M. (Lisboa)

Audax (Funchal)

Gazebo (Funchal)

O Calheta (São Miguel)

Latitude (Ilha do Pico)

Bioma (Ilha do Pico)

No total das duas edições, o Guia Repsol Portugal passa a incluir 298 restaurantes, dos quais 102 com distinções de Sóis.

Foram ainda entregues 4 Sóis Sustentáveis, um por categoria. O restaurante Vista recebeu este galardão entre os restaurantes com 3 Sóis, Mesa de Lemos entre os de 2 Sóis, Ciclo entre os de 1 Sol e Pão & Pizza na categoria Restaurante Guia Repsol.

A gala da segunda edição do Guia Repsol decorreu em Évora, no Teatro Garcia de Resende.