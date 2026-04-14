5 coisas que vão marcar o dia

Esta terça-feira, o Parlamento recebe a audição do CEO do Banco Português de Fomento, enquanto o Presidente da República reúne-se com a nova liderança do PS. O INE divulga dados da atividade no transporte aéreo e na construção, e o Eurostat publica estatísticas do comércio externo da zona euro. No plano internacional, António Costa encontra-se com líderes do Golfo Pérsico para discutir os desenvolvimentos no Médio Oriente.

CEO do Banco Português de Fomento ouvido no Parlamento

Esta terça-feira decorre a audição do CEO do Banco Português de Fomento, Gonçalo Regalado, no âmbito do requerimento do PSD sobre as medidas de apoio às intempéries, numa altura em que várias associações empresariais queixam-se que os apoios demoram a chegar ao terreno.

Seguro reúne-se com liderança do PS

Decorre esta terça-feira a audiência do Presidente da Republica, António José Seguro, à direção política do PS, a pedido dos socialistas, na sequência do 25.º Congresso do partido, que reelegeu Carlos César como presidente com 89,9% dos votos.

INE divulga dados do transporte aéreo e da construção

O Instituto Nacional de Estatística (INE) vai fazer um ponto de situação sobre a atividade dos transportes aéreo em fevereiro e divulgar os índices de produção, emprego, remunerações na construção também relativos ao mesmo mês. Em janeiro, passaram pelos aeroportos nacionais 4,4 milhões de passageiros, mais 4% do que no mesmo período do ano passado.

António Costa reúne-se com líderes do Golfo

O presidente do Conselho Europeu, António Costa, vai reunir-se, a 14 e 15 de abril, com os líderes dos Emirados Árabes Unidos (EAU), da Arábia Saudita e do Qatar na região do golfo Pérsico. Esta terça-feira encontra-se Costa com o presidente dos Emirados Árabes Unidos, Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, em Abu Dhabi, e com o príncipe herdeiro e primeiro-ministro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, em Jeddah. Em discussão estarão os desenvolvimentos recentes no Irão e no Médio Oriente.

Eurostat divulga dados do comércio externo da zona euro

O Eurostat publica dados do comércio de mercadorias fora da zona do euro referentes a 2025. Um estudo do McKinsey Global Institute indica que apesar da pressão das tarifas dos EUA, o comércio global não recuou no último ano, tendo-se registado um reajustamento dos fluxos comerciais.