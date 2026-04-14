Aeroportos do Porto e Funchal crescem mais que Lisboa. Passageiros franceses caem 11% em dois meses

O número de passageiros movimentados nos aeroportos nacionais aumentou 3,7% nos dois primeiros meses do ano face ao período homólogo, para 8,9 milhões, de acordo com dados divulgados esta terça-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

As Estatísticas Rápidas do Transporte Aéreo revelam que o aeroporto de Lisboa concentrou 55,6% do total de passageiros, ou 4,9 milhões, o que representa um crescimento de 3,4% comparando com os dois primeiros meses de 2025.

Já o aeroporto do Porto apresentou uma subida de 7,7% no movimento de passageiros (2,1 milhões, 23,8% do total), enquanto o do Funchal movimentou 713,7 mil passageiros, num acréscimo de 5,1%, superando o de Faro, que concentrou 7,5% do total de passageiros movimentados (cerca de 662,1 mil), menos 1,9% na comparação homóloga.

Só em fevereiro, aterraram nos aeroportos portugueses 15,8 mil aeronaves em voos comerciais, correspondendo a 4,5 milhões de passageiros (embarques, desembarques e trânsitos diretos), e foram movimentadas 19,2 mil toneladas de carga e correio. Em relação a fevereiro de 2025, estes números correspondem a variações de 0,7%, 3,3% e 0,6%, respetivamente.

Nesse mês, desembarcaram, em média, 81,2 mil passageiros por dia nos aeroportos portugueses, acima dos 78,6 mil registados em igual mês de 2025. É um novo máximo histórico, cenário que já se tinha verificado no primeiro mês deste ano, realça o INE.

Passageiros franceses caem 11%

Considerando o volume de passageiros desembarcados e embarcados em voos internacionais em janeiro e fevereiro, Espanha foi o principal país de origem dos voos, registando um aumento de 5,3% no número de passageiros desembarcados face ao mesmo período do ano anterior.

Espanha apresentou uma subida idêntica no que diz respeito ao número de passageiros embarcados, mas fica atrás do Reino Unido (+1,2%) enquanto principal país de destino dos voos. Como país de origem dos voos, o mercado britânico surge na terceira posição, com um crescimento de 0,8%.

Em sentido oposto, a França registou diminuições no número de passageiros desembarcados (-11,2%) e embarcados (-11,5%), ocupando a segunda posição entre os principais países de origem dos voos e a terceira nos de destino.

Nos primeiros dois meses do ano, verificou-se uma redução de 0,5% no movimento de carga e correio nos aeroportos nacionais face ao mesmo período de 2025, totalizando 37.141 toneladas.

O movimento de mercadorias no aeroporto de Lisboa representou 77,3% do total, atingindo 28.720 toneladas, menos 0,3% face ao mesmo período do ano passado. No conjunto dos restantes aeroportos, o movimento de carga e correio diminuiu 1,2% nos meses de janeiro e fevereiro.