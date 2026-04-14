Amazon compra Globalstar por 11,57 mil milhões de dólares para concorrer com Starlink
O negócio dá à Amazon acesso à rede de duas dezenas de satélites da Globalstar, reforçando as ambições da empresa de Jeff Bezos de desafiar a Starlink de Musk com cerca de 10 mil unidades em órbita.
A Amazon vai comprar a empresa de satélites Globalstar por 11,57 mil milhões de dólares (cerca de 9,8 mil milhões de euros), reforçando o negócio de satélites, para concorrer com a Starlink de Elon Musk.
A Amazon quer reforçar a sua rede de duas centenas de satélites e lançar 3.200 satélites em baixa órbita até 2029, metade dos quais têm de ser lançados até julho de 2026 por exigências regulatórias, noticia a Reuters.
A Amazon repara-se para implementar serviços de internet via satélite no final do ano.
