Antas da Cunha Ecija anuncia integração da AMMC Legal

A Antas da Cunha Ecija acaba de anunciar a integração da AMMC Legal na sua estrutura societária, uma boutique de Direito Administrativo e Contratação Pública, Contencioso e Arbitragem, Ordenamento do Território, Reabilitação Urbana e Urbanismo, Direito do Ambiente e Energia. Isabel Abalada Matos e Isabel Moraes Cardoso, sócias fundadoras da AMMC Legal, integram a sociedade na qualidade de sócias.

A equipa que as acompanha é composta por sete advogados: Filipa Esperança (Counsel), Ana Pires da Silva (Counsel), Ana Carla Lázaro (Counsel), Ana Isabel Marques (Counsel), Francisco Cordeiro Ferreira (Associado Sénior), Margarida Ferreira Marques (Associada Sénior), Ricardo Reis (Associado) e a estagiária Maria Lunet Soeiro.

“É um novo capítulo, escrito com a mesma convicção e rigor que sempre nos guiaram”, afirmam Isabel Abalada Matos e Isabel Moraes Cardoso. “Estamos muito entusiasmadas com tudo o que esta integração nos permite construir, quer para a nossa base de clientes, quer para a nossa equipa. Foi uma decisão ponderada, precisamente porque sabemos o que representa e o que podemos alcançar juntos”. E acrescentam: “a cultura ‘client centric’, assente numa parceria de longo prazo com os clientes, o rigor técnico, e a aposta na inovação, na IA e no digital como fatores diferenciadores na prestação de serviços, são valores que partilhamos desde a primeira hora”. Isabel Abalada Matos e Isabel Moraes Cardoso sublinham: “Estamos convictas de que podemos criar uma equipa multidisciplinar, com características únicas no mercado português, capaz de dar resposta aos projetos mais complexos, numa altura em que o ordenamento do território, o investimento público, e os desafios ambientais e energéticos são cada vez mais centrais para o nosso país”. As novas sócias da Antas da Cunha Ecija, rematam: “a Antas da Cunha Ecija conta com um leque de advogados altamente especializados e reconhecidos no mercado. Ao integrarmos este projeto, podemos não só ampliar o leque de serviços prestados aos nossos clientes, como contribuir para uma maior especialização e massa crítica da equipa da Antas da Cunha Ecija nas nossas áreas de especialidade”.

Para além da equipa de nove advogados da AMMC Legal, a área de Direito Público, Urbanismo, Ambiente e Energia que agora se consolida, contará ainda com os advogados da Antas da Cunha Ecija: Jane Kirby (Sócia), Ana Luísa Neves (Associada Principal), Cristina Pires Pinto (Associada Sénior), André Levi (Associado Sénior), Diana Laezza (Associada) e a estagiária Maria Beatriz Caniço.

De acordo com Fernando Antas da Cunha, managing partner da Antas da Cunha Ecija, “a integração da AMMC Legal representa um passo claro na consolidação da nossa proposta de valor em áreas que hoje são absolutamente críticas para o funcionamento da economia e das instituições. Num contexto nacional e geopolítico cada vez mais exigente – marcado por pressão regulatória, investimento público estruturante e transição energética – o direito público, a contratação pública, o ambiente, o urbanismo e a energia assumem um papel central para empresas, Estado e investidores”. E reforça: “as áreas de Direito Público e Urbanismo sempre foram áreas de relevância na nossa atividade. Podermos contar com uma equipa com as competências da AMMC Legal, em particular, com a reputação da Isabel Abalada Matos e da Isabel Moraes Cardoso, faz com que possamos ter uma maior abrangência em termos de clientela, de reforço das nossas competências e estendemos a nossa oferta, de forma integrada, a duas áreas complementares: ambiente e energia”.

Fernando Antas da Cunha explica as razões que estiveram na base desta integração: “Nos dias de hoje, as empresas e as organizações querem respostas completas e procuram um apoio jurídico que apresente uma abordagem holística para os seus problemas. Cientes da profunda complexidade e abrangência destas temáticas, convidámos os melhores a juntarem-se a nós!”.

Ao longo dos anos, Isabel Abalada Matos tem centrado a sua atividade nas áreas de Urbanismo, Ordenamento e Planeamento do Território, Ambiente e Conservação da Natureza Imobiliário e Turismo, Agricultura e Florestas e Contencioso Administrativo. Para além da sua experiência societária – enquanto Sócia Fundadora da Abalada Matos, Lorena de Sèves & Associados e, posteriormente, da AMMC Legal, a advogada exerceu funções junto de vários membros do Governo nas áreas da sua especialidade, tendo participado ainda em vários procedimentos legislativos naqueles domínios.

Isabel Moraes Cardoso atua nas áreas de Administrativo Geral, Urbanismo, Ordenamento e Planeamento do Território, Ambiente e Conservação da Natureza, Imobiliário e Turismo, Energia e Agricultura e Florestas. Antes de fundar a AMMC Legal em 2015 com Isabel Abalada Matos, integrou a Abalada Matos, Lorena de Sèves & Associados, onde se tornou Sócia em 2011. Do seu percurso profissional, destaque ainda para as funções que exerceu como Subdiretora-Geral da Direção Geral do Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano, Assessora do Provedor de Justiça para os assuntos constitucionais, ordenamento do território, urbanismo, ambiente e cultura e Consultora de vários membros do Governo nas áreas da sua especialidade. Participou em vários procedimentos legislativos nestes domínios e foi assistente da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa.

Filipa Esperança foca a sua prática nas áreas de Administrativo Geral, Contratação Pública, Contencioso e Arbitragem, Ordenamento do Território e Planeamento, Imobiliário, Reabilitação Urbana e Urbanismo, e Turismo. Antes de integrar a AMMC Legal em 2019, trabalhou na GSMLAW, Sociedade de Advogados – com funções especialmente vocacionadas para o desenvolvimento da prática em assuntos de Direito Público -, na Miranda – onde centrou a sua atividade sobretudo na área do direito público administrativo, ordenamento do território e urbanismo, ambiente, imobiliário e contencioso administrativo -, e foi Consultora Jurídica na Câmara Municipal de Setúbal na área do Urbanismo.

Ana Pires da Silva incide a sua atividade nas áreas do Ambiente e Conservação da Natureza e da Energia. Em 2024 transitou da Telles para a AMMC Legal. Anteriormente, tinha exercido a sua prática na Caldeira Pires & Associados e na PRA – Raposo, Sá Miranda & Associados.

Ana Carla Lázaro atua nas áreas de Administrativo Geral, Contratação Pública, Contencioso, Ordenamento e Planeamento do Território, Imobiliário e Urbanismo. Antes de ingressar na AMMC Legal, em 2025, exerceu atividade em prática individual durante 20 anos tendo sido, entre 2019 e 2025, Assessora jurídica junto da Divisão de Apoio Jurídico e Contencioso do Departamento Jurídico da Câmara Municipal de Almada.

Ana Isabel Marques especializou-se nas áreas de Administrativo Geral, Contratação Pública, Contencioso e Arbitragem, Ordenamento e Planeamento do Território, Ambiente e Conservação da Natureza. Era, desde novembro de 2021, Consultora da AMMC Legal. Anteriormente, havia desempenhado funções na Cuatrecasas, Gonçalves Pereira & Associados onde atuou igualmente nas áreas de Direito Público Administrativo, Ordenamento do Território e Urbanismo, Ambiente e Contencioso Administrativo e Contraordenacional.

Francisco Cordeiro Ferreira centra a sua atuação nas áreas de Administrativo Geral, Ordenamento e Planeamento do Território, Urbanismo, Ambiente e Conservação da Natureza. Era Associado na AMMC Legal desde agosto de 2024. Anteriormente, foi Chefe do Gabinete do Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros no XXIII Governo Constitucional da República Portuguesa (2022-2024), advogado in-house na StartCampus (2022), Adjunto do Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros nos XXI e XXII Governos Constitucionais da República Portuguesa (2018-2022), e associado na Vieira de Almeida, Sociedade de Advogados (VdA).

Margarida Ferreira Marques centra a sua prática nas áreas de Administrativo Geral, Contratação Pública, Ordenamento e Planeamento do Território, Imobiliário, Urbanismo e Turismo, Ambiente e Conservação da Natureza. Antes de ingressar na AMMC Legal em 2023, foi Advogada in-house numa empresa do setor empresarial local, tendo exercido a sua atividade sobretudo na área do direito público, da contratação pública e direito aeronáutico.

Ricardo Travado Reis atua, essencialmente, nas áreas de Administrativo Geral, Contencioso Administrativo, Ordenamento e Planeamento do Território, Imobiliário e Urbanismo, Ambiente e Conservação da Natureza e Energia. Fez todo o seu percurso profissional na AMMC Legal.