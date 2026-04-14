Bankinter, a Enagás, a Mapfre, a Puig e a Telefónica constituem o núcleo central da reputação algorítmica do IBEX-35 no ChatGPT, de acordo com o RepIndex.ai

O Bankinter, a Enagás, a Mapfre, a Puig e a Telefónica compõem o Top 5 da reputação corporativa algorítmica do IBEX-35 no ChatGPT durante o período de 6 a 12 de abril, de acordo com a análise semanal da RepIndex.ai.

Neste contexto, o Bankinter e a Enagás destacam-se pela sua estabilidade informativa e clareza na construção da narrativa corporativa, enquanto a Mapfre e a Puig reforçam o seu posicionamento graças à consistência narrativa e à continuidade da sua presença informativa. Por seu lado, a Telefónica mantém-se no Top 5 impulsionada pela sua capacidade de transmitir mensagens estratégicas relevantes ao ambiente algorítmico, consolidando uma narrativa estruturada e reconhecível pelos modelos de inteligência artificial.

A análise revela que o ChatGPT mantém uma abordagem mais exigente do que outros modelos, penalizando a falta de documentação estruturada e dando prioridade à rastreabilidade e fiabilidade das fontes em detrimento de impactos mediáticos pontuais. A RepIndex.AI, a plataforma que define, analisa e prospecta em tempo real a reputação corporativa do IBEX-35 e da Corporate Spain, salienta que este comportamento reforça a importância de construir uma base documental sólida e sustentável ao longo do tempo, capaz de ser interpretada de forma homogénea pelas inteligências artificiais.

«O ChatGPT exige coerência, consistência e evidência. Não basta ter visibilidade ou atividade; é necessário sustentar a narrativa com fontes fiáveis e estruturadas que permitam à IA construir uma interpretação robusta da empresa», afirmou Carlota Turci, COO da RepIndex.AI.

O relatório destaca que a reputação algorítmica neste modelo se constrói com base na continuidade e qualidade da narrativa corporativa, mais do que em eventos pontuais, consolidando uma abordagem mais estrutural da perceção empresarial.

O Top 10 do período semanal é completado pela Iberdrola, BBVA, CaixaBank, Inditex e Repsol, que mantêm posições de destaque graças à sua visibilidade mediática, coerência narrativa e presença informativa sustentada.

O RepIndex.AI integra os principais modelos — ChatGPT, Gemini, Grok, Perplexity, DeepSeek e Qwen — e permite avaliar como estas tecnologias interpretam e projetam a reputação corporativa em tempo real, estabelecendo um novo padrão na gestão da reputação.