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Bankinter assinala 10 anos em Portugal com campanha “Um banco feito para quem faz”

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Trata-se da maior iniciativa de comunicação dirigida às empresas desde a chegada do banco ao mercado português, aponta o Bankinter.

O Bankinter lança uma nova campanha dedicada às empresas, no mês em que assinala os dez anos em Portugal. “Um banco feito para quem faz” é o mote da campanha que a entidade bancária diz ser a sua maior iniciativa de comunicação dirigida às empresas desde a chegada do banco ao mercado português.

A campanha decorre até 17 de maio, “introduzindo uma abordagem renovada, mais direta e centrada na ação”, explica o banco, em comunicado.

“Reconhecemos publicamente o papel decisivo que as empresas têm na vitalidade da economia, na criação de emprego e no avanço da transição sustentável do país. Esta campanha traduz essa valorização e a relação de proximidade e proatividade que mantemos com os empresários, sempre atentos às suas necessidades e aos desafios que enfrentam“, explica Vítor Pereira, diretor de banca de empresas e membro da comissão executiva do Bankinter Portugal.

Com conceito criativo da Altavia Pixel and Pixel, a campanha foi desenvolvida pela equipa de marketing e banca digital do Bankinter. O planeamento de meios é da Havas Media Portugal e destaca-se pela presença em múltiplas plataformas, com especial relevância para a televisão.

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