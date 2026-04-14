Sociedade do mês

Bispo de Coimbra eleito presidente da Conferência Episcopal Portuguesa

  • Lusa
  • 15:46

A eleição aconteceu em Assembleia Plenária da CEP, tendo os bispos portugueses escolhido o atual vice-presidente da conferência e bispo de Coimbra.

O bispo de Coimbra, Virgílio Antunes, de 64 anos, foi eleito esta terça-feira presidente da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP). A eleição aconteceu em Assembleia Plenária da CEP, tendo os bispos portugueses escolhido o atual vice-presidente da conferência e bispo de Coimbra.

Tradicionalmente, os eleitos para a presidência da CEP têm menos de 68 anos, para que possam completar dois mandatos à frente da Igreja portuguesa antes de atingir os 75 anos, data indicada para a resignação dos bispos das dioceses.

Em várias ocasiões, o número dois da CEP tem subido ao lugar de presidente após a saída do líder cessante da estrutura que coordena os trabalhos dos bispos em Portugal.

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