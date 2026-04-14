Campanha “History Outnumbered” criada pela Dentsu Creative nomeada para Ad Age 2026 Creativity Awards

 Rafael Correia,

A campanha da Dentsu Creative Iberia para o Canal História está nomeada para "Print/Design/Out-of-Home Work of the Year", sendo a única portuguesa da lista.

Os prémios Ad Age 2026 Creativity Awards contam com uma campanha portuguesa entre as nomeadas. “History Outnumbered”, criada pela Dentsu Creative Portugal para o Canal História, está entre as seis nomeadas para “Print/Design/Out-of-Home Work of the Year” na categoria Work.

Na luta pelo prémio estão ainda:

  • “It Has to Be …” — Wieden+Kennedy London para a Heinz Uk
  • “Hockey Smile” — Courage para a KFC Canada
  • “Phone Break” — VLM para Kitkat
  • “The Camera for an Analog Life” — Polaroid
  • “Never Become a Former New Yorker” — Mother para a Streeteasy

A campanha já arrecadou vários prémios internacionais. Nos ADCE Awards 2025, a Dentsu Creative Portugal ganhou um ouro na categoria Print & Outdoor — Print & Outdoor e uma prata na categoria Print & Outdoor — Outdoor (Including poster and billboard) com o “History Outnumbered”. Já no Festival de Criatividade de Cannes, a campanha Outnumbered ganhou um bronze em Outdoor, ao qual se soma outro em Print.

Os prémios de criatividade da publicação norte-americana dividem-se em quatro categorias — Production, Creative Marketing, People e Work. A esta juntou-se, este ano, a categoria Best YouTube Creator Collaboration. Os vencedores serão conhecidos a 20 de abril.

Para si
Negócios +M
Ediclube, Dentsu e VML lideram investimento em fevereiro

No acumulado dos primeiros dois meses de 2026, o Ediclube lidera nos anunciantes, a Dentsu Media nas agências de meios e a Fuel nas criativas. 

Carla Borges Ferreira,

Publicidade
Dentsu em turbilhão após prejuízo recorde de 1,8 mil milhões

O grupo sediado no Japão vai substituir o seu CEO e mudar a hierarquia de liderança global, tendo também desistido da venda da operação internacional.

+ M,

Dentsu Creative Portugal
Negócios +M
Diogo Stilwell é o novo diretor criativo da Dentsu Creative

O criativo já integrava a Dentsu Creative Portugal há quatro anos e junta-se assim à direção criativa liderada por Ivo Purvis.

+ M,