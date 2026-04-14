Academia

Católica-Lisboa debate o futuro da relação entre seguradoras e clientes na era digital

  • Carolina Neves Carvalho
  • 16:14

A conferência "Seguros em Movimento: Novos Modelos de Relacionamento" reúne especialistas para discutir como o setor segurador está a reinventar a sua relação com os clientes.

A Universidade Católica de Lisboa vai realizar, no próximo dia 20 de abril, a conferência “Seguros em Movimento: Novos Modelos de Relacionamento”, com o objetivo de analisar os novos modelos de interação entre o setor segurador e os seus clientes na era das novas tecnologias.

A abertura será feita por Yuri Poletto, Fundador e Presidente do Open and Embedded Insurance Observatory. A intervenção centra-se no conceito de embedded insurance, o seguro integrado em produtos e serviços digitais, e o seu impacto na forma como as seguradoras se relacionam com os clientes.

Segue-se uma intervenção da ASF sobre o papel do regulador neste novo contexto, antes do painel de debate “Insurers and Customers: How to Create an Always On Relationship”. Moderado por Paulo Bracons, diretor do programa “Inovação e Transformação em Seguros”, e por Ester Leonte, Head of Tangity Portugal, o painel conta com a participação de Maria João Silva (CMO da Generali Tranquilidade), Sérgio Carvalho (Head of Marketing & Client da Fidelidade) e Nuno Gomes Duarte (diretor de Marketing de Produto do Grupo Ageas Portugal).

A iniciativa surge no âmbito do lançamento da 4.ª edição do programa “Inovação e Transformação em Seguros da Católica-Lisboa, com início previsto para 19 de maio de 2026, e as inscrições para esta conferência podem ser realizadas aqui.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Católica-Lisboa debate o futuro da relação entre seguradoras e clientes na era digital

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Lusa diz que atividade não se coaduna com condicionamentos

Lusa,

"A Lusa celebra este ano o seu 40.º aniversário e os seus valores são o rigor, a clareza, a pluralidade, a independência e a fiabilidade, partilhados por todos os profissionais", diz a administração.