Católica-Lisboa debate o futuro da relação entre seguradoras e clientes na era digital

A Universidade Católica de Lisboa vai realizar, no próximo dia 20 de abril, a conferência “Seguros em Movimento: Novos Modelos de Relacionamento”, com o objetivo de analisar os novos modelos de interação entre o setor segurador e os seus clientes na era das novas tecnologias.

A abertura será feita por Yuri Poletto, Fundador e Presidente do Open and Embedded Insurance Observatory. A intervenção centra-se no conceito de embedded insurance, o seguro integrado em produtos e serviços digitais, e o seu impacto na forma como as seguradoras se relacionam com os clientes.

Segue-se uma intervenção da ASF sobre o papel do regulador neste novo contexto, antes do painel de debate “Insurers and Customers: How to Create an Always On Relationship”. Moderado por Paulo Bracons, diretor do programa “Inovação e Transformação em Seguros”, e por Ester Leonte, Head of Tangity Portugal, o painel conta com a participação de Maria João Silva (CMO da Generali Tranquilidade), Sérgio Carvalho (Head of Marketing & Client da Fidelidade) e Nuno Gomes Duarte (diretor de Marketing de Produto do Grupo Ageas Portugal).

A iniciativa surge no âmbito do lançamento da 4.ª edição do programa “Inovação e Transformação em Seguros“ da Católica-Lisboa, com início previsto para 19 de maio de 2026, e as inscrições para esta conferência podem ser realizadas aqui.